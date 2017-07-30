16.07.17 15:562630
В Україні оголосили штормове попередження
|30.07.17 10:43
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30 липня в Україні, крім західної частини, пориви вітру 15-20 м/с, на Лівобережжі місцями грози.
30 липня в Україні, крім західної частини, пориви вітру 15-20 м/с, на Лівобережжі місцями грози.
Рятувальники попереджають про сильні дощі, грози і шквали в окремих областях України. Про це повідомляє прес-служба ДержНС.
"30 липня в Україні, крім західної частини, пориви вітру 15-20 м/с, на Лівобережжі місцями грози. Протягом доби 30 липня по Києву та Київській області пориви вітру 15-20 м/с", - сказано в повідомленні.