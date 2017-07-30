Собак не годують у Миколаївському кінологічному центрі

30.07.17 11:03Сколько просмотров этой статьи85Сколько комментариев этой статьи0

З такою заявою виступив Ігор Блошко. Про це повідомляє Миколаївська правда

Зокрема, Ігор Блошко стверджує, що з усього затвердженого раціону дресированим собакам попадає лише крупа – ані овочів, ані м’ясних продуктів.

«Шановний Andrii Nemirovskiy, — пише Ігор. — Звертаюся до Вас з проханням направити депутатське звернення до керівника ГУНП в Миколаївській області з приводу годування службових собак кінологічного центру ГУНП. Буду вдячний, якщо на таке відкликнуться інші народні обранці.

Мені достеменно відомо, що із норм, передбачених Постановою КМУ від 15.10.2001 року номер 1348, зі змінами від 26.04.2017 року номер 294, до раціону годування службових собак входе лише дві позиції — крупа (ячнева, пшенична) та сіль. Я Вас запевняю, що за останні як мінімум два роки до раціону не входила ні картопля, ні морква, ні буряки, ні вівсяні крупи, ні м’ясо-кісткове борошно, ні тваринний жир. Звісно, що ніякого м’яса, якщо не рахувати смердючих коров’ячих ратиць із шерстю, які збирають на бійні.

Сподіваюсь на Вашу допомогу у рятуванні службових собак від жорстокого поводження та знущання зі сторони керівника кінологічного центру Олега Зелінського.

Заздалегідь вдячний за розуміння та співпрацю».

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