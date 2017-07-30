США передали Україні обладнання для військового центру на $ 22 млн

30.07.17 11:36Сколько просмотров этой статьи90Сколько комментариев этой статьи0

Військовий центр у Яворові, який відкриється наступного місяця, стане одним із кращих у Європі.

США надали допомогу українському навчальному військовому центру в Яворові (Львівська область) обладнанням на суму 22 мільйони доларів. Про це 29 липня під час відвідування навчального центру Сил спеціальних операцій Збройних Сил України заявив міністр оборони Степан Полторак, повідомляє прес-служба Міноборони.

За словами Полторака, в деяких напрямках українське військо отримує іноземну допомогу, особливо в наданні обладнання.

"У навчальному центрі, що в Яворові, наступного місяця відкриється імітаційний центр, який стане одним із кращих у Європі. Його площа складає 3,5 тис. м2. США надали допомогу обладнанням на суму 22 млн доларів", - наголосив очільник Міноборони.

Він також зазначив. що в українського війська є повне взаєморозуміння з іноземними інструкторами.

"Вони нам допомагають готувати методичну літературу та безпосередньо наших інструкторів. Крім того, вони допомагають нам зрозуміти, що необхідно для оснащення війська. Також такий взаємозв’язок дає можливість обмінюватися досвідом, як нашим військовослужбовцям Сил спеціальних операцій, так і іноземним", - розповів міністр.

Полторак нагадав, що в червні навчальний центр Сил спеціальних операцій відвідав командувач ССО США , який дав високу оцінку взаємодії між українськими інструкторами та інструкторами США.

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