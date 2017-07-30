Порошенко попросили не вводить обязательное ВНО по английскому языку

Президенту сетуют на отсутствие нормальных образовательных программ.

Президента Украины Петра Порошенко просят не вводить обязательное ВНО по английскому языку с 2018 года. Соответствующую петицию зарегистрировали на официальном сайте главы государства.

Авторы петиции заявили, что в украинских школах не обучают английскому языку на том уровне, чтобы дети могли сдать ВНО. "Поэтому отмените обязательность английского языка. Мы живем в Украине. Я понимаю, что анлийский это важно, но сначала дайте нормальную программу", – говорится в петиции.

Сейчас она набрала 9 голосов из необходимых 25 тысяч. Для сбора подписей остался 91 день.

Напомним, в этом году на ВНО зарегистрировалось более 240 тысяч человек, что почти на 30 тысяч меньше, чем в прошлом году: в вузы теперь можно поступать с прошлогодними сертификатами. Тестирование по английскому языку проходил каждый четвертый абитуриент.