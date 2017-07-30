16.07.17 15:562630
"Новая почта" повышает тарифы с 1 августа
|30.07.17 13:19
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Компания "Нова почта" уведомила корпоративных клиентов о повышении тарифов на доставку по Украине с 1 августа.
Компания "Нова почта" уведомила корпоративных клиентов о повышении тарифов на доставку по Украине с 1 августа.
Об этом сообщает Delo.UA .
Компания пересмотрела тарифы на все виды отправлений категории "Документы" и "Посылки" во всех весовых диапазонах, кроме "до 15 кг" и "до 20 кг".
Также пересмотрены стоимость услуг "Хранение", "Обратная доставка документов", "Подъем на этаж", "Переадресация".
В среднем услуги доставки подорожают на 5 грн.