"Новая почта" повышает тарифы с 1 августа

30.07.17 13:19Сколько просмотров этой статьи66Сколько комментариев этой статьи0

Компания "Нова почта" уведомила корпоративных клиентов о повышении тарифов на доставку по Украине с 1 августа.

Об этом сообщает Delo.UA .

Компания пересмотрела тарифы на все виды отправлений категории "Документы" и "Посылки" во всех весовых диапазонах, кроме "до 15 кг" и "до 20 кг".

Также пересмотрены стоимость услуг "Хранение", "Обратная доставка документов", "Подъем на этаж", "Переадресация".

В среднем услуги доставки подорожают на 5 грн.

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