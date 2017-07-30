"После повышения акцизов стоимость водки достигнет 87 грн", - председатель ассоциации "Укрводка"

Инициированное правительством повышение акцизных ставок на алкоголь отразится на ценах продукции, скорее всего, в следующем году. Пол-литровая бутылка водки будет стоить ориентировочно 87 грн.

Об этом УНН сообщил председатель ассоциации "Укрводка" Владимир Остапюк.

"Повышение акцизов планируется в следующем году, я так понимаю. Так, Кабмин передал (свое решение в ВРУ - ред.), но, насколько мне известно, повышение ставок акцизного налога планируется со следующего года. Кабмин сейчас действует в пределах Налогового кодекса, а Налоговый кодекс обязывает индексировать ставки акцизного налога на алкогольные и табачные изделия. Если говорить о 0,5-литровую бутылку водки - ее ориентировочная цена будет 87 грн", - сказал он.

Вместе с тем, по мнению экспертов, повышением акцизов государство загоняет в тень всю алкогольную отрасль.

Добавим, что по словам генерального директора компании Eastern Beverage Trading Ольги Ивушкиной, стагнация отечественного рынка алкоголя продолжается уже не первый год. В период с 2010 по 2016 год производство легального алкоголя сократилось с 39 до 16 миллионов декалитров. В то время, как доля теневого сегмента рынка в этот промежуток времени выросла с 15-20% до 45-59%.