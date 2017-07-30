В этом году украинцы стали более уверенно брать кредиты

30.07.17 15:10Сколько просмотров этой статьи33Сколько комментариев этой статьи0

Спрос населения и бизнеса на кредиты растет, а финансовые учреждения чаще одобряют кредитные заявки. Об этом свидетельствуют данные аналитического отчета об «Опросе об условиях кредитования», который был обнародован на сайте Национального банка Украины.

Опрос среди кредитных менеджеров проводился в период с 22 июня до 7 июля. Участие в нем приняли 68 банков, на которые приходится 97% активов банковской системы страны. По результатам опросов было подведено итоги работы во втором квартале 2017 года, а также выражены ожидания и прогнозы на третий квартал и следующий год.

Так, 68% банков-респондентов уверенны, что в последующие 12 месяцев, портфель корпоративных кредитов будет расти. Еще 62% опрошенных банков прогнозируют ускорения кредитования населения. И как обычно, банки ожидают притока депозитов.

Что касается второго квартала текущего года, то, по словам представителей банков, в этот период вырос спрос на потребительские и ипотечные кредиты. Среди основных причин такого явления – снижение стоимости кредитов, увеличение потребительской уверенности, а также заметное оживление на рынке недвижимости.

Также во втором квартале продолжил увеличиваться спрос на корпоративные кредиты. Речь идет о всех видах кредитов, кроме валютных. Об этом рассказали в 45% опрошенных банков. По мнению представителей банков, среди основных факторов роста спроса на корпоративные кредиты – необходимость для предприятий в оборотном капитале и инвестициях, а также снижение процентных ставок и потребность реструктурировать долги.

Уже в третьем квартале текущего года банки ожидают увеличения спроса прежде всего на потребительские кредиты. Этому должно способствовать снижение процентных ставок.

«Во втором квартале банки чаще одобряли заявки на кредиты, чем в предыдущем. Это касается как корпоративных, так и потребительских кредитов», — говорится в аналитическом отчете Нацбанка.

Также, что касается потребительского кредитования, в банках отмечают, что за последние два года в этом сегменте было заметное смягчение кредитоспособности. А кредитные стандарты для ипотечных кредитов снижаются три квартала подряд.

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