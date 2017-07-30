Народный депутат Олег Березюк считает, что кампания против Сенкевича спровоцирована политикой (видео)

30.07.17 15:50Сколько просмотров этой статьи14Сколько комментариев этой статьи0

Лидер фракции «Самопомощь» в Верховной Раде Украины Олег Березюк заявил, что борьбу против мэра Николаева Александра Сенкевича инициировала Администрация президента Украины.

Об этом Олег Березюк заявил в Студии НикВестей в пятницу, 28 июля.

— Это не только борьба против Садового (Андрей Садовый, мэр Львова, - прим.). Это борьба против политической силы «Самопомощь». И мы имеем доказательства этого. На Банковую были собраны люди из регионов: представители БПП, депутаты, мэры. Им сказали толочь все, что называется «Самопомощь». Приехал мэр Житомира домой, вызывает секретаря совета от «Самопомощи» и говорит: «Наташа, не хочу с этим связываться, пиши сама заявление, потому что только что приехал из Киева, сказали всех толочь». Она через полчаса вышла к СМИ и это рассказала. Поэтому, на самом деле, такая инструкция с Банковой была, - сказал Олег Березюк.

Нардеп назвал мэра Николаева Александра Сенкевича важной фигурой в украинской политике.

Мэр Сенкевич — это важная фигура в украинской политике, потому что это мэр от «Самопомощи», который волей общины руководит этим городом, как по мне, как на первые два года, в достаточно непростой ситуации, достаточно успешно. Рад, что люди его, в основном, поддерживают. Мы провели для себя внутренний опрос людей, исследование, которое мы не публиковали. Хочу сказать, мы удивились поддержке людей. Они доверяют этому человеку и его искренности. Мы сделали более глубокий анализ, почему доверяют. Люди видят дефициты, но они знают, что до него не было мэров, которые так открыто и искренне работали на пользу обществу. А делает он много, - сказал Олег Березюк.

По его словам, кампания против мэра Николаева Александра Сенкевича осуществляется с помощью правоохранительных органов и «фейковых новостей».

— Мы сетуем на то, что им это не удается, и тогда они включают прокуратуры, фейковые новости, депутатов, которые приносят фейковые обвинения. Вместо того, чтобы дать мэру вместе с вами, жителями города, работать — мэр должен отбиваться, как от мух, которые летят на мед. Город может развиваться только тогда, когда он спокойный. Контролировать можно всегда, но создавать обстоятельства, когда мэр отвечает на вопросы, которые просто нереальны, — преступно, - считает Олег Березюк.

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