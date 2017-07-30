Купаться на пляжах Николаева, Коблево и Очакова опасно для здоровья

Количество кишечной палочки в воде на пляжах в Коблево, Очакове и Николаеве в разы превышает допустимые нормы. Об этом сообщила главный специалист отдела безопасности среды жизнедеятельности управления Госнадзора за соблюдением законодательства Главного управления Госпотребслужбы Николаевской области Татьяна Ларионова.

Согласно данным санитарно-микробиологических исследований проб речной и морской воды и песка, забор которых проходил на этой неделе в зонах отдыха Николаева и области, показатели лабораторных исследований, для которых были представлены 14 проб морской воды и 18 – речной, часто во много раз превышают допустимую норму содержания в воде лактозоположительной кишечной палочки (норма – до 5 000 единиц ЛКП на 1 литр воды).

Все точки забора воды — это мониторинговые зоны, в район которых производится сброс сточных вод, а также зоны береговой линии, где расположены места отдыха жителей.

Забор морской воды (Очаков, Рыбаковка, Луговое, Морское, Коблево) в местах, где располагаются базы отдыха: из 14-ти проб 4 не соответствуют требованиям, это 28,6%. Из 18-ти проб речной воды 13 не соответствуют норме, это 72,2%.

Результаты лабораторных исследований, проведенных на этой неделе:

— Очаков: детский, городской пляж — 240 000 единиц ЛКП на 1 литр воды; база отдыха «Черноморка" — 70 000 единиц ЛКП на 1 литр воды.

— Коблево: в районе б/о «Орбита» — 13 000 единиц ЛКП на 1 литр воды.

— Николаев:

— пляж «Чайка» в Корабельном районе – было произведено две пробы речной воды: 130 000 и 70 000 единиц ЛКП на 1 литр воды (превышение нормы в 26 и в 14 раз).

— «Маяк» (место стихийного отдыха в Корабельном районе) — 70 000 единиц ЛКП на 1 литр воды.

— пляж «Стрелка» (парк Победы) — 24 000 единиц ЛКП на 1 литр воды.

— яхт-клуб (район Сухого Фонтана) — 6 2000 единиц ЛКП на 1 литр воды.

— Намыв — 6 200 единиц ЛКП на 1 литр воды.

Результаты проб песка на паразитологию (гельминты) везде отрицательны.