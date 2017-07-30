"Коблеве для нас втрачено", - голова Миколаївської ОДА

30.07.17 17:49Сколько просмотров этой статьи78Сколько комментариев этой статьи0

Курортна зона Коблевого не має перспектив розвитку через щільну незаконну забудову Чорноморського узбережжя.

Про це на брифінгу сказав голова Миколаївської ОДА Олексій Савченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Перспективу перетворення курортної зони Коблевого на туристичну перлину Миколаївської області наразі втрачено через щільну незаконну забудову узбережжя. Для того, щоб тут побудувати нормальний курорт з сучасною інфраструктурою та п’ятизірковими готелями, потрібно знести всі споруди, які тут зводилися багато років з порушенням усіх законів та нормативів. Наразі це неможливо, навіть якщо ми повернемо землю державі», - сказав Савченко.

За його словами, незаконне будівництво наразі припинено, але нові споруди все одно з'являються і власника встановити не вдається.

«Щоб нам зробити з Коблевого дійсно привабливий курорт, потрібно підняти всю громадськість і домовитися. Знести все і, розробивши план, побудувати заново. Я, коли був там, то сказав, що потрібно все позакривати, щоб там була велосипедно-пішохідна зона та сучасні готелі, тоді Коблеве отримає нове життя. Сьогодні, на жаль, я можу констатувати - Коблеве для нас втрачено», - сказав голова ОДА.

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