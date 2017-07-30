Непогода покидает Украину

В ближайшее дни давление будет повышенным.

В ближайшие сутки спокойную погоду в большинстве областей Украины будет определять поле повышенного давления.

В целом, по прогнозам Укргидрометцентра, в стране без осадков, лишь ночью в восточных областях местами небольшой дождь. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 12-18 градусов Цельсия; днем 25-30 градусов Цельсия, на Прикарпатье и Закарпатье 31-33 градусов Цельсия.

В Киеве – без осадков, температура воздуха ночью 14-16 градусов Цельсия, днем 27-29 градусов Цельсия.

На 1 августа синоптики прогнозируют сухую жаркую погоду с температурой воздуха ночью 14-20°, на побережье морей до 24 градусов Цельсия; днем 28-34 градусов Цельсия, в Закарпатье местами 35-37 радусов Цельсия. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.