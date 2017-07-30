Николаевский полицейский спецназ отправился в зону АТО

С целью выполнения боевых задач на территории Донецкой и Луганской областей и в рамках ротации в районы проведения антитеррористической операции вчера отправились сотрудники николаевской полиции.

Как известно, для спецназовцев батальона Главного управления Национальной полиции в Николаевской области «Николаев» (в народе «Святой Николай») это далеко не первая командировка: уже более трех лет раз в несколько месяцев полицейские отправляются в зону антитеррористической операции для охраны общественного порядка и выполнения других задач.

В частности, бойцы спецподразделения «Николаев» принимают участие в операциях по выявлению оружия и наркотиков, пособников террористов, в поиске и ликвидации разведывательно-диверсионных групп террористов на территории проведения АТО.

Двое из 30 бойцов, которые едут менять своих товарищей в зону проведения АТО, отправляются на ротацию впервые. Капитан полиции Игорь Полковник уверен, что:

-Есть желание защищать Родину, поэтому решил перевестись в «Святой Николай», поехать своими глазами увидеть, как там чувствуют себя люди, как ребята службу несут. Все будет хорошо, ради этого мы и служим, чтобы у всех граждан была спокойная жизнь.

Командир батальона «Николаев» Олег Патрикеев доложил, что бойцы спецподразделения готовы для выполнения поставленных задач.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.