День Военно-морского флота в Николаеве


День Военно-морского флотаДень Военно-морского флотаДень Военно-морского флотаДень Военно-морского флота
30.07.17 20:46Сколько просмотров этой статьи55Сколько комментариев этой статьи0

В последнее воскресенье июля николаевцы традиционно отмечают День Военно-морского флота. Те, кто служил в советском флоте, говорят, что это — праздник, к которому они привыкли и которому, как и присяге, остаются верны. И дата его празднования остаётся неизменной — не первое, как сейчас в Украине, а именно последнее воскресенье июля.

И сегодня, 30 июля, николаевцы, служившие в военно-морском флоте, а также их родственники, собрались на территории лодочной станции у Ингульского моста, чтобы отдать дань своим морским традициям. Здесь прошла церемония поднятия флага ВМФ СССР, после чего моряки и их близкие отправились к причалу, чтобы сплавиться на яхтах.

Экипажу одной из яхт был передан венок, стилизованный под Андреевский флаг, который впоследствии, по старой морской традиции, был спущен на воду в память о погибших моряках.

А ближе к вечеру неравнодушные николаевцы собрались в районе яхт-клуба, чтобы также отпраздновать День ВМФ. Они так же принесли с собой венок, стилизованный под гюйс — флаг, который крепится на носу корабля — и направились импровизированной колонной к причалу и там спустили его на воду, почтив тем самым память моряков.

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