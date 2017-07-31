Самый популярный университет Николаева

В каких из четырех николаевских университетах был выше конкурс абитуриентов и какие их специальности пользуются наибольшим спросом, разбиралось ИншеТВ.

"Большая четверка" николаевских университетов, ныне обзаведшихся титулами национальных, давно соперничают между собой. Какие бы формы и методы не приобретало это соперничество, по большему счету, речь идет о высокой борьбе "за умы". Прежде всего - за умы абитуриентов и их родителей. Уже на этом ресурсе выстраивается увеличение финансирование, академические регалии, политическое влияние, загранкомандировки и т.д.

И эта конкуренция будет расти, не только потому, что стратеги Николаева решили заменить его имидж "города корабелов" на "город университетов". Жестокие реалии демографический спад и перезревшая необходимость расчистки рынка высшего образования заставляют "постмайданное" министерства образования искать ответ на вопрос МОНа времен Януковича о том, "сколько вузов нужно провинциальному городу".

Впрочем, перейдем от старых скучных домыслов к свежим и интересным цифрам.

По традиции, ИншеТВ предлагает вам воспользоваться самыми первыми данными о результатах вступительной кампании-2017 для "большой николаевской четверки".

В этом году мы решили рассмотреть три основных показателя, характеризующих популярность университета у абитуриентов: количество поданных заявлений (валовое), средний по университету конкурс на одно место и еще один, возможность которого дает новая структура данных на ресурсе vstup-info: процент заявлений "первой приоритетности".

Напомним для счастливчиков, у которых не было личных причин изучать особенности кампании-2017. В этом году, помимо ведения электронных кабинетов и связанной с их неустойчивой работой нервотрепки, абитуриентам ввели еще одно новшество: подавая заявления (максимальное количество - 9) нужно было сразу указывать т.н. "приоритет". Это раньше периферийный вуз, на вот этом, предварительном этапе мог "щеголять" высоким количеством заявлений и рассчитывать уговорить абитуриента в августе выбрать именно их. А в сентябре вместо десятков заявлений реально оставались считанные единицы первокурсников. Теперь зачисление с 1 августа будет идти автоматически, ранжируя абитуриентов и вузы по указанной заранее "приоритетности". Сегодня на vstup-info можно сразу отследить: сколько из поданных заявлений имеют отметку первого приоритета, второго и так далее.

То есть мы получили возможность узнать, сколько абитуриентов вуза мечтали попасть именно сюда, а кто - просто держит вуз как "последний шанс успокоить родителей".

Для того, чтобы определить условный рейтинг "приоритетности", взят процент заявлений с первоочередным приоритетом от общего количества поданных заявлений на первый курс бакалаврата дневного отделения по результатам ВНО, т.е., какое количество абитуриентов больше всего хотело (или рассчитывало) поступить именно в данный вуз.

Результаты получились следующие:

1 место: Национальный аграрный университет: 22,81%, каждый пятый абитуриент в первую очередь рассчитывал поступить именно сюда.

2 место: ЧНУ им.П.Могилы - 18,67% заявлений с "приоритетом №1".

3 место: ННУ им.Сухомлинского, с 12,96%.

4 место: всего на доли процента уступает ему университет кораблестроения - 12,52%

Теперь перейдем к боле традиционному способу определения популярности вузов: конкурс на одно место.

Для этого общее количество заявлений делили на т.н. лицензионный объем первого курса бакалаврата университета.

Здесь свою репутацию "самого престижного вуза Николаева" подтвердила "Могилянка":

1 место: ЧНУ им.П.Могилы, средний конкурс составил 2,48 человека на одно место.

2 место: ННУ им. Сухомлинского, где на одно место претендовало 1,70 человек.

3 место: "аграрка", 1,61 человек на место.

4 место: вновь НУК им.адмирала Макарова, в котором количество заявлений оказалось меньше количества мест в университете в целом: 0,83 человека на место.

Теперь несколько слов о самых популярных специальностях 2017 года: где в этом году был самый высокий конкурс для абитуриентов.

Отметим одно прискорбное обстоятельство: все данные брались из системы vstup-info, где размещены официальные рейтинговые списки всех вузов по областям. К сожалению, сотрудники ряда факультетов НУК им.адмирала Макарова не внесли в систему данных о лицензионном объеме большого количества специальностей. Для расчета общего конкурса мы взяли лицензионный объем с официального сайта университета, но получить данные по конкурсу по специальностям на vstup-info было невозможно.

Поэтому данные по НУК - неполные, но отметим, что забывчивостью страдали как раз факультеты с провальными результатами подачи документов.

Итак, самый высокий конкурс в Николаеве был в ЧНУ им. П.Могилы на специальность "менеджмент" Института госуправления: 7,52 человека на место (188 заявлений на 25 мест).

На втором месте - перевод с английского и немецкого, так же в "Могилянке": 5,42 человека на место (325 заявлений на 60 мест).

На третьем - НУК, снова менеджмент, теперь "менеджмент организаций и администрирование" - 4,87 (73 заявления на 15 мест).

На четвертом (вот она, неожиданность! - прим.ред) - "экология и охрана окружающей среды" НУК им.адмирала Макарова, 4,6 человека на место (69 заявлений на 15 мест).

Пятое место вновь у "могилянки": конкурс на специальность "Право" составил 4,55 (273 заявления на 60 мест).

Шестое место: ННУ им. Сухомлинского, конкурс на "Українська мова та література" составил 4,53 (136 заявлений на 30 мест).

Седьмая ступень рейтинга: опять "сухомлинка", теперь уже конкурс на "историю и археологию" 4,5 (135 заявлений на 30 мест).

Восьмая по популярности специальность: "психология" в ЧНУ им. П.Могилы: 4,32 человека на место (259 соискателей на 60 мест).

Девятое место: "сухомлинка", английский язык, конкурс 4,18 человек на место.

И наконец, десятое место, вновь у филологов из ННУ им.Сухомлинского: 3,9 "германские языки и литература, перевод".

Экономисты, банкиры и прочие бухгалтера, все виды айтишников-программистов и т.д. значительно уступают первой десятке по популярности.

О прискорбных результатах большинства инженерных специальностях просто промолчим.

Любопытно, что в МОН самой популярной специальностью в этом году назвали экономику. Также, по данным министерства, часто выбирали право, туризм, международные отношения и компьютерные науки, вместо прошлогодних филологии, права и менеджмента.

P.S. Для данной статьи брались данные по заявлениям, поданных на первый курс дневного отделения бакалаврата на основе ВНО.

Кроме того, в случае ЧНУ им.П.Могилы, учитывались также абитуриенты, поступающие на 1 курс специальности "медицина" магистратуры.

Редакция прекрасно осознает, что для самих вузов и их реального статуса большое значение имеет также набор на младших специалистов и магистров, пополнение 2-х и 3-х курсов и еще ряд обстоятельств. Но полный анализ вступительной кампании-2017 года мы оставляем специалистам.