Курс валют на 31 июля На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 25,91 грн / долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 31 июля установлены на таком уровне: 25,915 589 грн за доллар; 30,396 394 грн за евро; 0,435 240 грн за российский рубль; 33,936 667 грн за фунт стерлинг. По сравнению с 30 июля ситуация с курсом валют следующая: курс доллара вырос, курс евро также поднялся, российский рубль незначительно упал, стоимость фунта стерлинга также стала меньше. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама