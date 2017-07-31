Курс валют на 31 июля

31.07.17 09:08Сколько просмотров этой статьи62Сколько комментариев этой статьи0

На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 25,91 грн / долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 31 июля установлены на таком уровне:

25,915 589 грн за доллар; 30,396 394 грн за евро; 0,435 240 грн за российский рубль; 33,936 667 грн за фунт стерлинг.

По сравнению с 30 июля ситуация с курсом валют следующая: курс доллара вырос, курс евро также поднялся, российский рубль незначительно упал, стоимость фунта стерлинга также стала меньше.

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