Что такое налоговый возврат и как можно получить обратно часть денег

Практически у каждого украинца есть список обязательных платежей за месяц. При этом многие не знают, что граждане, трудоустроенные официально, по некоторым перечням расходов могут получить часть своих денег в рамках налогового возврата.

Об этом пишет Сегодня.

Одно из оснований для возврата налога — получение образования (обучение в государственном профессинально-техническом или высшем учебном заведении на контракте или же плата за учебу члена семьи первой степени родства (дочери, сына). Право на такую компенсацию имеют только резиденты Украины с регистрационным номером учетной карточки налогоплательщика (или отметку в паспорте, подтверждающую ее отсутствие по религиозным причинам). При этом физлицо должно быть официально трудоустроено, так как налоговая скидка — это возврат части уплаченного его работодателем подоходного налога из официальной зарплаты. Предприниматели или те, кто работает по гражданско-правовым договорам, претендовать на налоговую скидку не могут.

Чтобы воспользоваться правом на налоговый возврат, нужно документальное подтверждение расходов, включаемых в налоговую скидку. Это могут быть квитанции, фискальные или товарные чеки, приходные кассовые ордера, копии договоров, которые идентифицируют продавца товаров (работ, услуг) и их покупателя (получателя).

Нужно представить паспорт (оригинал + копия родителя-налогоплательщика и студента), идентификационный код (оригинал и копия), справку о размере заработной плате родителя за прошлый год (берется в бухгалтерии по месту работы), копию контракта на обучение, по которому платились деньги, помесячные квитанции на оплату контракта на учебу (оригинал) и заполненную налоговую декларацию (можно скачать на сайте налоговой службы или даже купить в некоторых магазинах канцтоваров).

Сумма возврата может быть разная в каждом конкретном случае. Посчитать ее можно по формуле: сумму оплаты за учебу в месяц умножить на количество месяцев учебы в течение календарного года. Из полученной суммы нужно высчитать 18% (ставку подоходного налога). Например, если ежемесячный платеж за обучение составляет 1 тыс. грн, а время фактической учебы и оплаты за календарный год — 10 полных месяцев (с января по декабрь и 2 месяца каникул), выходит 1000х10 и из этой суммы 18% = 1800 грн.

Если для всех налогоплательщиков срок подачи налоговой декларации до 1 мая, то для претендентов на возврат срок продлен до 31 декабря года, следующего за отчетным. Если сейчас 2017-й и кампания по декларированию уже закрыта, но у физлиц-налогоплательщиков были расходы в 2016-м по пунктам из перечня, дающего право на налоговую скидку, они могут подать декларацию до конца года.

Подавать ходатайство о налоговом возврате налогоплательщик имеет право столько раз, сколько захочет этим заниматься. Первая подача декларации может быть за первый семестр первого курса, последняя — на следующий год после окончания учебы по контракту. Если налогоплательщик до конца налогового года, следующего за отчетным, не воспользовался правом на начисление налоговой скидки, право не переносится на следующие налоговые годы.

В Налоговом кодексе есть пункт о налоговой скидке на сумму средств, уплаченных налогоплательщиком в пользу учреждений здравоохранения. Согласно ему, можно компенсировать стоимости платных услуг по лечению такого налогоплательщика или члена его семьи первой степени родства. Сюда включено приобретение лекарств, донорских компонентов, протезно-ортопедических приспособлений, изделий медицинского назначения для индивидуального пользования инвалидов, платных услуг по реабилитации и т. д. При этом прописано много исключений (косметическая хирургия и протезирование, не связанные с медицинскими показаниями аборты, операции по смене пола, алкогольная зависимость и прочее). Но есть одно большое «но»: налоговая скидка на медрасходы пока не в силе.

Тем не менее, есть позиции, за которые налогоплательщик имеет право на налоговую скидку. Это расходы на оплату вспомогательных репродуктивных технологий согласно условиям, установленным законодательством. Но вернут не более чем сумму, равную трети дохода в виде заработной платы за отчетный налоговый год. Также в эту категорию входит оплата стоимости государственных услуг, связанных с усыновлением ребенка, включая уплату государственной пошлины.

Пакет документов тоже будет увесистым: с подтверждениями и прочими доказательствами о понесенных расходах. При этом подавать документы на налоговый возврат должен тот налогоплательщик, который заключал договор с медицинским учреждением. И например, такую услугу, как вспомогательные репродуктивные технологии, может оплачивать муж, как работающий член семьи. Но этот вопрос желательно обсудить в налоговой заранее, так как потом «отменить» подписи и т. д. будет невозможно. Обратившийся за налоговой скидкой также должен быть гражданином Украины и иметь официальную зарплату, с которой платится подоходный налог.

Получить налоговый возврат имеют право и официально трудоустроенные плательщики налога, которые выплачивают кредит на жилье. Такой возврат им выдается как компенсация части суммы процентов, уплаченных за пользование ипотечным жилищным кредитом. Воспользоваться налоговой льготой можно только при условии, что налогоплательщик зарегистрирован по адресу жилья, приобретенного им по ипотеке. Если жилье приобретено в ипотеку в строящемся доме, то в первый год после того, как человек зарегистрировался, он имеет право подать декларацию на налоговую скидку нарастающим итогом за предыдущие годы, которые он уплачивал кредит. Дальше такой налоговой скидкой можно пользоваться только в течение 10 лет. Если человек приобрел второй объект (квартиру) и тоже в кредит, то воспользоваться налоговой скидкой он сможет, только если первый кредит выплачен в полном объеме.

Налоговый возврат на проценты, уплаченные по ипотеке, ограничен коэффициентом, который зависит от метража жилья. Граничная отметка здесь 100 кв. м. Если площадь больше, расчет будет вестись с учетом понижающего коэффициента. Например, если квартира площадью 107 кв. м, то понижающий коэффициент составит 0,96%. То есть из 107 кв. м только 96 уплаченных процентов попадает под возврат части подоходного налога.

У человека, претендующего на налоговую скидку части процентов по ипотеке, должна быть официальная зарплата, соизмеримая с платежами по кредиту на жилье. Так как, например, если официальная зарплата у человека 3,2 тыс. грн (минималка), а проценты по ипотеке — 4 тыс. грн, налогоплательщик не может претендовать на возврат на все 4 тыс. грн, а только на 3,2 тыс. грн, потому что он происходит в рамках получаемой зарплаты. Так, кроме декларации и подтверждающих расходы документов, нужна будет также справка с места работы о сумме, начисленной в течение года, и сумме подоходного налога, удержанного в течение года. Пакет документов далее такой же, как и в случае с возвратом средств на обучение — все, что подтверждает расходы и фактические проплаты.

Просить налоговую скидку, то есть компенсацию подоходного налога, можно, если налогоплательщик страхует родственника первой степени родства. Здесь применяется 50%-ный понижающий коэффициент, и страховая выплата составит 18% от 1120 грн (201,6 грн). Если страхуется более дальний родственник, налоговый возврат не сделают.