Вежливые муршрутчики существуют

В Николаеве очень часты случаи хамского поведения водителей маршрутных такси. Тем более приятно отметить, что все-таки появляются на дорогах областного центра водители транспортных средств, с которыми хочется встретиться и в будущем. Сообщают Известия Николаева

Да, это может даже смешно и странно выглядит, что мы с вами удивляемся вежливости, приятному общению с теми, кто сидит за рулём «маршруток». Но раз такой факт вежливости зафиксирован горожанами, то, пожалуй, стоит и нам о нем заявить: пусть люди знают, что не все стараются нагрубить, обозвать, вытолкнуть из городского транспорта. Так вот, жительница Николаева Лилия Ракутина написала в социальных сетях о водителе маршрутного такси № 2, который курсирует из Ракетного урочища в Корабельный район, как о вежливом и приветливом человеке. Что немаловажно, и салон автомобиля ухоженный и чистый.

Остается пожелать и водителю и пассажирам: счастливого пути!