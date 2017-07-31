Украинский ячмень дорожает и уходит на экспорт Это ярко продемонстрировала ситуация в начале 2017/18 МГ, когда первые партии зерновой нового урожая «ушли» в направлении портов, сообщает ИА «АПК-Информ». Как отмечают эксперты, вместо ожидаемого сезонного снижения цен в секторе ячменя начал преобладать повышательный ценовой тренд. Согласно сообщению Аграрного союза Украины, в период с 19 по 26 июля ячмень прибавил в цене около 200 грн/т. Так, на условиях поставки EXW-элеватор цены прибавили 150-200 грн/т, на СРТ-порт +200 грн/т, экспортные цены прибавили 4-5 $/т. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама