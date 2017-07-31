17.07.17 12:452680
Украинский ячмень дорожает и уходит на экспорт
|31.07.17 12:17
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Это ярко продемонстрировала ситуация в начале 2017/18 МГ, когда первые партии зерновой нового урожая «ушли» в направлении портов, сообщает ИА «АПК-Информ».
Это ярко продемонстрировала ситуация в начале 2017/18 МГ, когда первые партии зерновой нового урожая «ушли» в направлении портов, сообщает ИА «АПК-Информ».
Как отмечают эксперты, вместо ожидаемого сезонного снижения цен в секторе ячменя начал преобладать повышательный ценовой тренд.
Согласно сообщению Аграрного союза Украины, в период с 19 по 26 июля ячмень прибавил в цене около 200 грн/т.
Так, на условиях поставки EXW-элеватор цены прибавили 150-200 грн/т, на СРТ-порт +200 грн/т, экспортные цены прибавили 4-5 $/т.