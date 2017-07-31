Часть сооружений Чернобыльской АЭС выставили для аренды под солнечную электростанцию

Фонд государственного имущества (ФГИ) выставил для предоставления в аренду часть сооружений Чернобыльской АЭС (Припять, Киевская область) под фотоэлектрическую солнечную электростанцию мощностью 100 МВт.

Об этом говорится в сообщении на сайте ФГИ, передают Українські Новини.

ФГИ предлагает в аренду недвижимое имущество - часть сооружения "Инженерное сооружение системы охлаждения объектов Чернобыльской АЭС", общей площадью - 2,5 млн кв. м.

Согласно сообщению, максимально возможный срок аренды - 49 лет.

Как сообщали Українські Новини, Министерство экологии и природных ресурсов надеется на введение в эксплуатацию 2 солнечных электростанций в Чернобыльской зоне отчуждения (Киевская область) до 2018 года.

По состоянию на 23 мая около 60 украинских и иностранных компаний подали заявки на получение земельных участков для строительства солнечных электростанций в Чернобыльской зоне отчуждения.