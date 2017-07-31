МАУ дозволить реєструватися на рейс за 14 днів до вильоту

31.07.17 13:25Сколько просмотров этой статьи68Сколько комментариев этой статьи0

Про це повідомляє avianews.com.

"Міжнародні авіалінії України" з 5 серпня дозволять деяким категоріям пасажирів реєструватися на рейс за 14 днів до вильоту", - йдеться в повідомленні.

Так, можливість ранньої реєстрації через сайт або мобільний додаток МАУ отримають пасажири бізнес-класу, преміум економ-класу, а також пасажири економічного класу, які оплатили вибір місця.

Решта пасажирів зможуть зареєструватися на рейс, вибрати місце безкоштовно з тих, що залишилися доступними і згенерувати посадковий талон за 48 годин до вильоту для більшості напрямків.

Використання онлайн-реєстрації в разі подорожі тільки з ручною поклажею дозволяє пасажирам в більшості аеропортів відразу пройти в зону контролю.

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