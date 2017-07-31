Со 2 августа земляне начнут жить в долг

31.07.17 14:08Сколько просмотров этой статьи72Сколько комментариев этой статьи0

Ученые из Global Footprint Network рассчитали ежегодную грань допустимого использования ресурсов планеты. Точкой невозврата станет 2 августа 2017 года. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Еще более четко видна негативная тенденция по сравнению с 80-ми годами ХХ века.

Если в 1987 году "граница возобновляемости" пришлась на 19 декабря, то позже она последовательно и устрашающе двигалась от конца года к его середине. Так, в 2011 году человечество поглотило все возобновляемые ресурсы к 27 сентября.

Поэтому 2 августа ряд экологических организаций в Германии намерен провести совместную акцию перед Бранденбургскими воротами в Берлине. Цель акции – напомнить, что человечество потребляет больше древесины, растений, продуктов питания, рыбы, чем водоемы, леса и поля в состоянии создать и восстановить самостоятельно.

Сообщается также о том, что для удовлетворения запросов сегодняшнего человечества требуется 1,7 планет Земля.

Как сообщала "Страна", предприятия Украины стали больше загрязнять воздух из-за отказа от газа.

Также "Страна" сообщала, что Минприроды и ОБСЕ начнут "зеленый" мониторинг Донбасса .

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