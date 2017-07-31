Прелести бюрократии

В редакцию «Николаевских известий» поступили несколько жалоб от лиц, которые решили прописаться или получить паспорт. Так, в паспортном столе Заводского района очередь для заявки на получение паспорта занимают за пару часов до начала рабочего дня.

Но это не означает, что вопрос будет решен за один день. Например, девушке, которой исполнилось 16 лет, допустили ошибку в Центре административных услуг, неправильно указав её адрес, пришлось возвращаться за новым бланком. А паспорт она получала через месяц, вновь проведя несколько часов в очереди. Поэтому не испытала огромного удовольствия от своего первого, да еще и биометрического, документа.

В Центральной райгосадминистрации также очереди на прописку. Для выписки/прописки надо выстоять, заполнить кучу бланков, выдержать все бюрократические проволочки. Об этом сообщает Валентина Нестерук.