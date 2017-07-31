Малышке Кире из Николаева нужна помощь

31.07.17 15:29Сколько просмотров этой статьи53Сколько комментариев этой статьи0

О 4-летней малышке Кире Никулиной из Николаева знают уже многие жители нашего города. Девочка практически всю свою жизнь борется с пороком развития мочеиспускательных путей. Она уже перенесла 6 операций. Сейчас Кире снова нужна наша помощь, чтобы собрать деньги на седьмую операцию.

Как сообщает фонд «Вера в будущее», открыт сбор на операцию в итальянской клинике Bambino Gesu по коррекции недержания мочи, закрытии шейки мочевого пузыря и установлению катетера для опорожнения мочевого пузыря.

Сейчас на операцию нужно собрать 22 500 евро. Родные малышки просят помощи в сборе этой суммы.

Средства можно перечислить на карту ПриватБанка № 4149 4978 6294 0725 получатель Никулина Оксана Николаевна (бабушка Киры).

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