Малышке Кире из Николаева нужна помощь

О 4-летней малышке Кире Никулиной из Николаева знают уже многие жители нашего города. Девочка практически всю свою жизнь борется с пороком развития мочеиспускательных путей. Она уже перенесла 6 операций. Сейчас Кире снова нужна наша помощь, чтобы собрать деньги на седьмую операцию.

Как сообщает фонд «Вера в будущее», открыт сбор на операцию в итальянской клинике Bambino Gesu по коррекции недержания мочи, закрытии шейки мочевого пузыря и установлению катетера для опорожнения мочевого пузыря.

Сейчас на операцию нужно собрать 22 500 евро. Родные малышки просят помощи в сборе этой суммы.

Средства можно перечислить на карту ПриватБанка № 4149 4978 6294 0725 получатель Никулина Оксана Николаевна (бабушка Киры).