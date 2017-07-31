Зарплаты украинцев за год выросли почти на 40%

31.07.17 15:47Сколько просмотров этой статьи55Сколько комментариев этой статьи0

Заработную плату выше среднего фиксируют в промышленности и IT.

Средняя номинальная зарплата в Украине выросла почти на 40 процентов и составила 7360 гривен, что в два раза больше установленного минимума, сообщает Правительственный портал.

Как сообщает Госстат, заработные платы выше среднего зафиксированы в промышленности, авиации, в сфере IТ и телекоммуникаций.

Средняя зарплата в сфере образования в июне составляла 7151 гривну, в сфере здравоохранения - 5374 гривен.

В региональном разрезе самые высокие зарплаты в июне зафиксированы в Киеве - в среднем выше 11 тысяч гривен.

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