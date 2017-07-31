В Николаеве стартовал сервис вызова такси Uber

31.07.17 19:40Сколько просмотров этой статьи63Сколько комментариев этой статьи0

Bодители уже могут подавать свои заявки на подключение, передает Шиповник.

Водителем может стать тот, кому больше 21 года и кто имеет больше года водительского стажа. Помимо того, от водителей требуют содержать автомобиль в надлежащем состоянии.

Перечень документов, анкета для водителей и ссылка на приложение находятся на сайте.

Вместе с Николаевом сервис начнет действовать в этом году в Одессе, Запорожье и Кривом Роге.

Похожие новости

31.01.17 10:17Коммунальщики требуют дотаций из бюджета

27.01.17 16:48«Вы свободные и избранные!» - губернатор Савченко навестил воспитанников интерната №5

25.01.17 17:08Студенческие стипендии 2017: кому и сколько?

24.01.17 13:31В Николаевской области за год объемы строительных работ выросли на 14,5%

14.01.17 20:50Соперники МБК «Николаев» сыграли первый матч нового года

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 05.08.2017

Понедельник, 31.07.2017

Закругление верхнее-левое

21:00В Украине вновь выросли долги по зарплате

20:37Новый зрелищный клип Рианны стал хитом Сети

20:15Трамп вскоре подпишет закон о санкциях против РФ

20:03Сенкевич последний раз посещал «Облтеплоэнерго» полгода назад

19:40В Николаеве стартовал сервис вызова такси Uber

19:20Гройсман предлагает продавать ненужные государству предприятия

19:00Российский гимн оказался под запретом на ЧМ по легкой атлетике в Лондоне

18:40Киев потратил два миллиона на приезд главы НАТО

18:21В Очакове 15-летний подросток изнасиловал свою знакомую

18:00Гражданка Николаева выбросила в мусорный бак своего новорожденного ребенка

17:42Россия возвращает влияние на Кубе - СМИ

17:36Украина договорилась о поставках угля из США

17:16Прокурор из Киева удивил журналистов "мажорной" декларацией

17:00В России украинский пенсионер получил 12 лет за подготовку теракта

16:49Берлин: санкции США нарушат международное право

16:36Россияне вернулись к стратегии выживания 1990-х

16:21Геращенко: ЛДНР включили Агеева в обменный список

16:00Умерла известная французская актриса Жанна Моро

15:47Зарплаты украинцев за год выросли почти на 40%

15:29Малышке Кире из Николаева нужна помощь

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

18.07.17 08:012720

В зоне АТО пострадали двое военных – штаб

18.07.17 08:124450

Николаевские шахматисты Бортник и Ларкин одержали победу на соревнованиях в Греции

18.07.17 08:242840

В Ираке задержаны десятки женщин-джихадисток

18.07.17 08:434660

В Николаеве произведут замену старых мусорных контейнеров

Самые читаемые

23.07.17 20:0010870

Политолога выгнали с эфира за отказ говорить по-украински

19.07.17 17:256800

В субботу на Намыве состоится Открытый кубок Николаевской области по пляжному футболу

29.07.17 10:356000

Результаты розыгрыша ООО «Евротранстехсервис»

18.07.17 09:495970

Николаевцев приглашают поучаствовать в отборе руководителей объектов коммунальной собственности

 Дата следующего розыгрыша: 05.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама