18.07.17 08:012720
В Николаеве стартовал сервис вызова такси Uber
|31.07.17 19:40
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Bодители уже могут подавать свои заявки на подключение, передает Шиповник.
Bодители уже могут подавать свои заявки на подключение, передает Шиповник.
Водителем может стать тот, кому больше 21 года и кто имеет больше года водительского стажа. Помимо того, от водителей требуют содержать автомобиль в надлежащем состоянии.
Перечень документов, анкета для водителей и ссылка на приложение находятся на сайте.
Вместе с Николаевом сервис начнет действовать в этом году в Одессе, Запорожье и Кривом Роге.