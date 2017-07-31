В Николаеве стартовал сервис вызова такси Uber

Bодители уже могут подавать свои заявки на подключение, передает Шиповник.

Водителем может стать тот, кому больше 21 года и кто имеет больше года водительского стажа. Помимо того, от водителей требуют содержать автомобиль в надлежащем состоянии.

Перечень документов, анкета для водителей и ссылка на приложение находятся на сайте.

Вместе с Николаевом сервис начнет действовать в этом году в Одессе, Запорожье и Кривом Роге.