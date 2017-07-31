Сенкевич последний раз посещал «Облтеплоэнерго» полгода назад

Последний раз городской голова Александр Сенкевич посещал областное коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» в феврале 2017 года.

Об этом рассказал исполняющий обязанности руководителя предприятия Николай Логвинов, - сообщает корреспондент НикВестей.

По словам Виктора Логвинова, до этого городской голова приходил на предприятие, чтобы представить нового руководителя.

— Он был тогда, когда меня представляли, после этого он приходил в феврале-месяце, - сказал Николай Логвинов.

Второй раз, в феврале, Александр Сенкевич посетил главный офис «Николаевоблтеплоэнерго», что посмотреть данные предприятия.

— Мы были у нас в главном офисе, мы показали ему цифры, данные и раз в месяц я даю информацию на Департамент ЖКХ о том, что у нас происходит. Он был в феврале, один раз, - сказал Николай Логвинов.

В ходе посещения руководитель предприятия и мэр города обсуждали вопросы долгов по зарплате работникам «Николаевоблтеплоэнерго», а также кадровый состав. Однако мощности предприятия мэр города не осмотрел.

Стоит отметить, что заместитель Николаевского городского головы по вопросам ЖКХ Мкртич Мкртчян во время заседания рабочей группы с участием представителей трех депутатских комиссий, отвечая на вопрос депутата Сергея Карцева сказал, что он не знает где находится КП «Николаевоблтеплоэнеорго».