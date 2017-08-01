В Украине по-новому пересчитают бедняков: кто в списке

01.08.17 08:19Сколько просмотров этой статьи83Сколько комментариев этой статьи0

Кабинет министров утвердил критерии нищеты. Эксперты: разбогатеть поможет подъем экономики.

Кабмин подсчитает, сколько украинцев живут за чертой бедности. Для этого разработана методика оценки расходов людей. Все это нужно для реализации госстратегии по преодолению бедности, рассчитанной до 2020 года. Эксперты говорят, что к успехам властей пока можно отнести повышение вдвое минзарплаты, постоянный рост соцстандартов и планируемое осовременивание пенсий. А к недостаткам — высокую инфляцию.

ЧТО УТВЕРДИЛИ.

Как разъяснили нам в пресс-службе Минсоцполитики, методика Кабмина учитывает как украинские реалии, так и расчеты ООН и ЕС. Это важно, так как в ООН подсчитали, что, по их критериям, у нас 67% населения живут за чертой бедности, ибо не могут потратить $5,05 в день на человека, как в странах Восточной Европы. Мы бедны и по так называемому депривационному (немонетарному) критерию ЕС (см. инфографику), т. е. невозможности купить автомобиль (лишь каждое четвертое домохозяйство его имеет, за рубежом — в 3—3,5 раза больше), поехать на отдых за рубеж, самостоятельно оплатить комуслуги (более трети семей получают субсидии) и т. д.

По стандартам ЕС, если к человеку применимы четыре из девяти депривационных критериев, он считается бедным. А вот по оценкам Кабмина, у нас бедных в 2016 году было всего 23%. Ведь наши критерии бедности учитывают такие локальные моменты, как реальная покупательная способность доллара. Например, за рубежом буханка хлеба стоит $1, у нас — вдвое дешевле, проезд в транспорте — $2—3 и $0,1—0,2 соответственно и т. д. Поэтому методика Кабмина более приближена к нашим реалиям.

Но по данным исследований Института демографии и социсследований имени Птухи, бедных у нас таки 60%, ибо, по их методике, в эту категорию занесены все люди с меньшим доходом, чем фактический прожминимум. Он отличается от официального (для трудоспособных — 1684 грн, для пенсионеров — 1312 грн) и сейчас равен 2800 грн. Это сумма, за которую украинец сможет купить минимально необходимые товары и услуги на месяц.

ЭКСПЕРТЫ.

По мнению демографов и экономистов, на самом деле статистика не в полной мере отражают реальную картину из-за наличия в Украине мощной теневой экономики и все крепнущего "заробитчанства". Так, директор Института демографии Элла Либанова признает, что опрашиваемые их специалистами люди, которые имели доходы в тени, отказывались отвечать на вопросы о своих доходах и расходах.

Президент Украналитцентра Александр Охрименко отмечает успехи в борьбе с бедностью: это повышение вдвое минзарплаты, регулярный рост соцстандартов. Но успехам мешает высокая инфляция — за прошлый год она составила 14%. В то же время на фоне снижения легальных поступлений от заробитчан — с $7 млрд в прошлом году до $3,9 млрд за 6 месяцев нынешнего — явно увеличилась доля теневой валюты, поступающей в страну. О чем свидетельствует укрепление гривни — длительное время идет подпитка валютного рынка. Все это не учитывают далекие от нас эксперты ООН, работающие с официальными цифрами, и лишь частично пытается сделать власть.

А руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский видит рецепт преодоления бедности в развитии экономики: "Стратегия и методика борьбы с нищетой — это рамочные документы, они нужны, чтобы показать — государство понимает: бедность — это плохо, и надо с этим что-то делать. Главный рецепт — развитие и детенизация экономики. Тогда бедность постепенно исчезнет сама собой".

СТРАТЕГИЯ ПО БОРЬБЕ С БЕДНОСТЬЮ.

Пятилетняя стратегия по борьбе с бедностью, принятая в марте 2016 года, предусматривает снижение уровня бедности с 23% на начало прошлого года до 15% на конец 2020-го. По словам министра соцполитики Андрея Ревы, государство готовит для этого ряд механизмов: обещает помогать с трудоустройством инвалидов, людей старше 45 лет, переучивая их на новые специальности, востребованные рынком. Также в планах было уменьшить налоги для людей с низким и средним доходом (до 10 тыс. грн) и поднять их для высокооплачиваемых, но об этом пока не слышно. Не слышно пока и о развитии сельской местности. Здесь не просто обещано отремонтировать инфраструктуру и запустить новые автобусы для работников и учеников. Кроме этого, Кабмин хочет стимулировать сельхозпроизводителей с помощью льгот, привлекать туда молодых агроспециалистов, выделяя им деньги на строительство жилья.

"Пока сделано мало, но есть еще более трех лет, чтобы преодолеть бедность, — говорит Охрименко. — Разработка методики расчета количества бедных поможет Кабмину лоббировать в ВР необходимые законы".

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