Курс валют на 1 августа На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 25,85 грн / долл., Передает УНН со ссылкой на Курс Денег. Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 1 августа установлены на таком уровне: 25,854789 грн за доллар; 30,319911 грн за евро; 0,430460 грн за российский рубль; 33,907304 грн за фунт стерлинг. По сравнению с 31 июля ситуация с курсом валют следующая: курс доллара упал, курс евро также опустился, российский рубль незначительно упал, стоимость фунта стерлинга также стала меньше. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама