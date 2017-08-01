18.07.17 13:552420
Курс валют на 1 августа
|01.08.17 08:51
|72
|0
На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 25,85 грн / долл., Передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 25,85 грн / долл., Передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 1 августа установлены на таком уровне:
25,854789 грн за доллар; 30,319911 грн за евро; 0,430460 грн за российский рубль; 33,907304 грн за фунт стерлинг.
По сравнению с 31 июля ситуация с курсом валют следующая: курс доллара упал, курс евро также опустился, российский рубль незначительно упал, стоимость фунта стерлинга также стала меньше.