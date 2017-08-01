Реформы в Украине не такие плохие, как считает общество, — Atlantic Council

01.08.17 09:08Сколько просмотров этой статьи88Сколько комментариев этой статьи0

Оценка реформ в Украине похожа на проведения теста Роршаха.

Для пропагандистов Кремля и их добровольных или невольных приспешников на Западе Украина — безвозвратно коррумпирована. Для молодых реформистов в Украине и некоторых дружелюбных стран прогресс в трансформации страны до боли медленный и всегда под угрозой разворота. А для украинского руководства, а также тех, кто защищает страну от российской агрессии, страна достигла значительного прогресса в очень сложных условиях.

Каждую из этих точек зрения можно доказать, если посмотреть на ситуацию в Украине под конкретным углом. Но осторожная и широкая оценка условий, динамики и результатов украинских усилий будет вполне положительной. Об этом в статье для Atlantic Council пишет бывший посол США в Украине Джон Хербст, передает ZN.UA

Он замечает, что Украина до сих пор находится в переходном периоде после авторитарной политической системы и коррумпированного, кумовского капитализма, который возник после распада СССР. Десять лет назад после Оранжевой революции страна попыталась дать старт реформам. Но та революция потерпела неудачу, потому что ее лидеры были продуктами прошлого. Они почти ничего не сделали, чтобы реформировать экономику или обуздать коррупцию.

Новые лидеры, которые вышли из Революции достоинства, так же как и их «оранжевые» предшественники, тоже были успешными по старой системе. Но они — переходные фигуры. Они частично погрязли в старых методах, но они также признают, что по крайней мере некоторые реформы необходимы. Но уникальным явлением стало то, что в этот раз после Майдана в Украине появилась группа молодых лидеров, которые никогда не входили в старую элиту. Такие политики хоть и не в большом количестве, но попали в Верховную Раду. А еще гражданское общество осталось мобилизованным, чего не было после Оранжевой революции. Некоторые из молодых политиков стали министрами или их заместителями. В отличие от тех, кто оказался на самой вершине власти, представители новых политиков не были успешными при старой системе и они не чувствуют необходимости уживаться с ней.

Также есть Западное сообщество. США, ЕС, ЕБРР, МВФ и Всемирный банк поддерживают украинские реформы. Они понимают, что народ Украины на Майдане показал, что желает создать открытое, демократическое общество. Поэтому все эти игроки готовы помочь украинцам. Они стали сильными адвокатами реформ, помогая установить цели, предоставляя технические советы и предлагая обусловленную финансовую поддержку.

За последние три года молодые реформаторы и западное сообщество сформировали настоящий альянс с целью проведения активных изменений. Хербст считает, что совпадение всех этих факторов помог Украине за последние годы продемонстрировала хорошие результаты.

С приближением парламентских выборов в Украине кое-кто говорит, что реформам пришел конец, указывая на старые заинтересованные стороны, которые выступают против достигнутого прогресса. Среди доказательств, которые на это указывают, — требование, чтобы неправительственные организации декларировали свои активы, усилия нацеленные на отстранение реформаторов от наблюдательного совета по НАБУ, а также от контроля совета директоров государственных компаний. Также доказательством принято называть отсутствие прогресса в борьбе с коррупцией в украинских судах.

«Критики, безусловно, правы с определенной точки зрения. И без них прогресс реформ в Украине был бы еще медленнее. Но даже сейчас очевидно, что их крики отчаяния преувеличены», — считает Хербст, указывая на постепенное продвижение медицинской и пенсионной реформ, которые, по его мнению, являются также шагами на пути к лучшему государственного управления.

Хербст отмечает, что в итоге успехи Украины лучше, чем полагает общественность. Они также больше, чем в начале процесса внедрения изменений ожидали хорошо информированные наблюдатели, такие как международные финансовые институты.

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