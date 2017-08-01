ТОП-5 способов настроить себя на работу после отпуска

Уходя в отпуск, не оставляйте часть дел незавершенными в расчете на то, что закончите их потом. Характерные признаки "постотпускного синдрома": печаль, беспокойство, быстрая утомляемость, головные боли, нарушение восприятия, когда даже несложные дела кажутся невыполнимыми.

Психологи вывели ряд советов, как помочь себе быстро вернуться в строй:

1.В отпуске не стоит радикально менять распорядок дня: танцевать до утра, чтобы потом спать до полудня. Можно, конечно, дать себе волю, но только в виде исключения. Иначе к концу отпуска вы почувствуете усталость. К тому же, вернувшись, вам вновь придется перестраиваться на старый-новый режим.

2.Даже на отдыхе периодически заставляйте мозг работать. Дебет с кредитом сводить, разумеется, не требуется. Но напрячь извилины, разгадывая кроссворд или читая книгу, лишним не будет.

3.Периодически звоните или переписывайтесь с коллегами, которые остались на работе. Во все подробности дел вникать не следует, но знание того, что происходит, в общих чертах значительно облегчит задачу скорого встраивания в рабочий процесс.

4.Возвращайтесь из отпуска за пару дней до выхода на работу. Так вы сможете быстрее адаптироваться к обстановке, от которой уже успели отвыкнуть, и мысленно приготовиться к работе.

5.Не беритесь за все дела сразу. Возьмите небольшую паузу: расскажите о своем отдыхе, расспросите коллег о новостях. Так вы плавно вольетесь в общий процесс.