18.07.17 13:552420
Україна цього року закупить 700 тисяч тон вугілля у США
|01.08.17 11:07
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Українська державна компанія "Центренерго" уклала угоду з американською компанією "XCoal Energy and Resources" стосовно постачання енергетичного вугілля в Україну.
Українська державна компанія "Центренерго" уклала угоду з американською компанією "XCoal Energy and Resources" стосовно постачання енергетичного вугілля в Україну.
Про це повідомляє Fox Business.
Контракт став результатом домовленості між президентом України Петром Порошенком і президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася у червні.
Згідно з умовами контракту, перша поставка розміром 85 тисяч тонн відбудеться на початку вересня, вугілля обійдеться українській стороні у 113 доларів за тонну. Всього цього року буде поставлено 700 тисяч тонн.
"Завдяки 700 тис. тонн ми пройдемо через осінньо-зимовий період без проблем" - сказав глава "Центренерго" Олег Коземко.
"Досягнуті домовленості дають Україні доступ до надійного джерела постачання вугілля зі Сполучених Штатів після того як Росія захопила контроль над значними запасами вугілля на Донбасі" - заявили в посольстві України у США.
Варто зазначити, що заплановані об’єми постачання становлять 8% від потреби України в антрациті у минулому році.