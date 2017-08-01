Україна цього року закупить 700 тисяч тон вугілля у США

Українська державна компанія "Центренерго" уклала угоду з американською компанією "XCoal Energy and Resources" стосовно постачання енергетичного вугілля в Україну.

Про це повідомляє Fox Business.

Контракт став результатом домовленості між президентом України Петром Порошенком і президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася у червні.

Згідно з умовами контракту, перша поставка розміром 85 тисяч тонн відбудеться на початку вересня, вугілля обійдеться українській стороні у 113 доларів за тонну. Всього цього року буде поставлено 700 тисяч тонн.

"Завдяки 700 тис. тонн ми пройдемо через осінньо-зимовий період без проблем" - сказав глава "Центренерго" Олег Коземко.

"Досягнуті домовленості дають Україні доступ до надійного джерела постачання вугілля зі Сполучених Штатів після того як Росія захопила контроль над значними запасами вугілля на Донбасі" - заявили в посольстві України у США.

Варто зазначити, що заплановані об’єми постачання становлять 8% від потреби України в антрациті у минулому році.