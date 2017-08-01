Україна цього року закупить 700 тисяч тон вугілля у США

01.08.17 11:07Сколько просмотров этой статьи59Сколько комментариев этой статьи0

Українська державна компанія "Центренерго" уклала угоду з американською компанією "XCoal Energy and Resources" стосовно постачання енергетичного вугілля в Україну.

Про це повідомляє Fox Business.

Контракт став результатом домовленості між президентом України Петром Порошенком і президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася у червні.

Згідно з умовами контракту, перша поставка розміром 85 тисяч тонн відбудеться на початку вересня, вугілля обійдеться українській стороні у 113 доларів за тонну. Всього цього року буде поставлено 700 тисяч тонн.

"Завдяки 700 тис. тонн ми пройдемо через осінньо-зимовий період без проблем" - сказав глава "Центренерго" Олег Коземко.

"Досягнуті домовленості дають Україні доступ до надійного джерела постачання вугілля зі Сполучених Штатів після того як Росія захопила контроль над значними запасами вугілля на Донбасі" - заявили в посольстві України у США.

Варто зазначити, що заплановані об’єми постачання становлять 8% від потреби України в антрациті у минулому році.

Похожие новости

23.07.17 16:38Спецпредставитель Госдепа посетил Донбасс

04.07.17 12:45Украинский боксер попал в реанимацию после автомобильной аварии в США

11.05.17 13:49Украина попросила США присоединиться к "нормандскому формату"

11.05.17 08:25Климкин встретился с Трампом и Пенсом: говорили о Донбассе

05.04.17 09:10Каждый украинец задолжал МВФ две «минималки»

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 05.08.2017

Вторник, 01.08.2017

Закругление верхнее-левое

13:42В Киеве женщина покончила с жизнью на глазах у матери и дочери

13:30Где в Николаеве не будет воды: найдите свой адрес

13:07СБУ обшукує мерію Запоріжжя

12:56Китай планує збільшити імпорт харчових продуктів з України - Держспоживслужба

12:27В Николаеве существует большая вероятность получить тепловой удар

12:08Украинцам лучше продать доллары в ближайшие дни, - банкиры

11:43Синоптики предупреждают о сильной жаре в Украине 2-3 августа

11:24Перевернулся прицеп с зерном на трассе под Николаевом

11:07Україна цього року закупить 700 тисяч тон вугілля у США

10:57Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой вступило в силу

10:09Около 90% котельных в Николаеве изношены

09:49Сегодня первый день Всемирной недели грудного вскармливания

09:39ТОП-5 способов настроить себя на работу после отпуска

09:19Пропавшего николаевского мальчика нашли в Киеве

09:08Реформы в Украине не такие плохие, как считает общество, — Atlantic Council

08:51Курс валют на 1 августа

08:34В парке "Победа" после изнасилования наводят порядки

08:19В Украине по-новому пересчитают бедняков: кто в списке

08:02Доба в АТО: 18 обстрілів, 5 бійців ЗСУ отримали поранення і травми

 31.07

21:00В Украине вновь выросли долги по зарплате

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

18.07.17 13:552420

Найдены пять противотанковых мин на Николаевщине

18.07.17 14:012450

Аваков запевняє, що кількість злочинів знизилася

18.07.17 14:342440

Tesla с автопилотом попала в аварию в США

18.07.17 14:472490

Порошенко: Проект "Новороссия" потерпел крах

Самые читаемые

23.07.17 20:0011090

Политолога выгнали с эфира за отказ говорить по-украински

19.07.17 17:256920

В субботу на Намыве состоится Открытый кубок Николаевской области по пляжному футболу

29.07.17 10:356130

Результаты розыгрыша ООО «Евротранстехсервис»

22.07.17 18:005970

Умер актер, сыгравший роль главу семейства в комедии Один дома

 Дата следующего розыгрыша: 05.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама