Синоптики предупреждают о сильной жаре в Украине 2-3 августа

01.08.17 11:43Сколько просмотров этой статьи53Сколько комментариев этой статьи0

В ряде областей температура воздуха будет достигать 35-37°С

Украинские синоптики предупреждают о сильной жаре в отдельных областях Украины в период 2-3 августа 2017 года. Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Внимание! Предупреждение о сильной жаре в Украине. По данным Укргидрометцентра, 2-3 августа 2017 года днем в Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Ровенской, Волынской, Тернопольской, Черновицкой, Житомирской и Винницкой областях будет сильная жара", - говорится в сообщении.

Согласно информации спасателей, в упомянутых областях Украины температура воздуха будет достигать 35-37° по Цельсию.

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