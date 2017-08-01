18.07.17 13:552420
Синоптики предупреждают о сильной жаре в Украине 2-3 августа
|01.08.17 11:43
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В ряде областей температура воздуха будет достигать 35-37°С
В ряде областей температура воздуха будет достигать 35-37°С
Украинские синоптики предупреждают о сильной жаре в отдельных областях Украины в период 2-3 августа 2017 года. Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"Внимание! Предупреждение о сильной жаре в Украине. По данным Укргидрометцентра, 2-3 августа 2017 года днем в Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Ровенской, Волынской, Тернопольской, Черновицкой, Житомирской и Винницкой областях будет сильная жара", - говорится в сообщении.
Согласно информации спасателей, в упомянутых областях Украины температура воздуха будет достигать 35-37° по Цельсию.