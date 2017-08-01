Украинцам лучше продать доллары в ближайшие дни, - банкиры

Последний день июля ознаменовался резким обвалом курса безналичного доллара: 31 числа он грохнулся сразу на 11,5 копеек, и зафиксировался в рамках 25,79-25,81 грн./$, сообщил начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

Из-за достаточно скромного валютного спроса, котировки покатились вниз с самого утра.

«После открытия межбанка уровнями 25,88-25,90 грн./$ гривна сразу начала демонстрировать силу, и уже к обеду курс доллара спустился к 25,78-25,82 грн./$. После обеда Нацбанка принялся извлекать с рынка избыток валютного предложения. В результате к завершению торговой сессии котировки закрепились на уровнях 25,79-25,81 грн./$», — уточнил Верхградский.

И сообщил, что Нацбанк приобрел порядка $8 млн. в режиме наилучшего курса у 20-ки уполномоченных банков. Открытый аукцион для всего рынка чиновники решили не проводить — не таким уж значительным был излишек доллара.

Особенно, если вспомнить общие объемы торгов: они в понедельник выросли с пятничных $275,14 млн. до $325,78 млн. Хотя банкиры, говорят, что импортеры успели потратить полученное на прошлой неделе от Госказначейства.

«Снижение валютного спроса свидетельствует о том, что возмещенные на прошлой неделе компаниям-экспортерам выплаты по НДС, были израсходованы на текущие платежи», — отметил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

В тоже время отмечали и решительность валютных покупателей.

«Спрос достойно встретил увеличение валютных продаж. При росте валютного предложения импортеры самостоятельно осилили почти весь объем безналичной валюты», — заметил Станислав Верхградский.

На росте — продаем

От начала августа финансисты ждут только одного — подорожания доллара. Ничего нового в этом нет, рост валютного курса присущ началу каждого месяца. Поначалу экспортеры и импортеры просто раскачиваются, и торгуют на уменьшенных объемах — в первую декаду в страну поступает меньше валюты. А после представители иностранного бизнеса начинают активно скупать СКВ для вывода на родину дивидендов в разрешенных Нацбанком объемах.

Ничего не изменится и на этот раз, и потому банкиры прогнозируют плавное повышение курса доллара.

«Завтра объемы предложения на рынке традиционно сократятся, как это происходит в начале каждого месяца, что немного подтянет валютные котировки вверх. Мы прогнозируем диапазон торгов 25,85-25,95 грн./$», — сказал Олег Куринной.

Правда, есть и те, кто ждет значительного подорожания доллара не спозаранку вторника, а позже — ближе к среде.

Например, Станислав Верхградский спрогнозировал 1 августа старт межбанка в рамках 25,80-25,85 грн./$. Хотя в целом признал неизбежность краткосрочной девальвации гривни.

«С началом нового календарного месяца на межбанке ожидаем снижение активности как среди продавцов, так и среди покупателей. При этом темп сокращения объемов спроса может быть меньшим, чем у предложения валюты. Тем не менее, весомых дисбалансов на безналичном рынке все равно не ожидаем. Допускаем постепенный рост котировок к области 26,0 грн./$», — уточнил Верхградский.

Финансисты рекомендуют продавать валюту на этом курсовом росте.

«В начале месяца возможен отскок в область 25,90-26,0 грн./$. Если это случится, то нужно будет тактически продавать доллар против гривны, чтобы снова попробовать откупиться в области 25,80 грн./$», — рекомендовал заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.