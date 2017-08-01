В Николаеве существует большая вероятность получить тепловой удар

01.08.17 12:27Сколько просмотров этой статьи46Сколько комментариев этой статьи0

В случае ухудшения самочувствия необходимо срочно обратиться к врачу. Советует Николаев-сити

Летом высокая температура воздуха становится настоящей проблемой, часто вызывая у взрослых и детей тепловой удар. Наш организм не всегда готов к тепловым перегрузкам. Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

Соблюдение элементарных правил поможет предотвратить тяжелые последствия теплового и солнечного удара:

необходимо увеличить количество потребляемой жидкости в течение дня - не менее 1,5-2 литров в сутки (если у вас нет медицинских противопоказаний), ограничить прием жирной и мясной пищи, употреблять больше овощей и фруктов, категорически исключить прием алкогольных напитки, не использовать косметические средства, которые препятствуют нормальному функционированию кожи; нельзя проводить весь день под солнцем, одежду следует выбирать из легких и натуральных материалов, защищать голову головным убором, не ограничивать себя в водных процедурах, а также снизить физическую активность. Люди с повышенной чувствительностью к жаре должны оставаться в прохладных или кондиционированных помещениях в течение периода наибольшей активности солнца; Многим знакомы легкая тошнота и тяжесть в голове при пребывании на солнце, в разогретом помещении. Это - признаки теплового удара. В основном они быстро проходят, поскольку были вызваны незначительным перегревом. В более тяжелых случаях признаками теплового удара являются общая слабость, разбитость, головная боль, шум в ушах, сонливость, жажда, тошнота.

Отмечаются покраснение кожи, повышение температуры до 40-41 ° С, учащение пульса и дыхания, падение давления, потеря сознания, иногда возникают судороги, развивается кома.

Неотложная помощь: срочно разместить пострадавшего в прохладном помещении, обеспечить доступ свежего воздуха, раздеть, дать выпить холодной воды, положить холодный компресс на голову. В более сложных случаях помогает обливание холодной водой, обертывания мокрой простыней, прикладывание льда к голове и в паховые области. В случае ухудшения самочувствия необходимо срочно обратиться к врачу!

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