18.07.17 13:552420
Китай планує збільшити імпорт харчових продуктів з України - Держспоживслужба
|01.08.17 12:56
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Про це повідомляє Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держспоживслужба).
Про це повідомляє Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держспоживслужба).
"КНР готовий нарощувати обсяги імпорту такої (харчової - авт.) продукції, але ставка робиться саме на показниках якості та безпечності, а продукція українського походження цим критеріям відповідає", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, вже розпочалась робота над підписанням протоколів санітарних та фітосанітарних вимог щодо експорту з України до КНР соняшникового шроту та бурякового жому.