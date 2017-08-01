Китай планує збільшити імпорт харчових продуктів з України - Держспоживслужба

Про це повідомляє Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держспоживслужба).

"КНР готовий нарощувати обсяги імпорту такої (харчової - авт.) продукції, але ставка робиться саме на показниках якості та безпечності, а продукція українського походження цим критеріям відповідає", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, вже розпочалась робота над підписанням протоколів санітарних та фітосанітарних вимог щодо експорту з України до КНР соняшникового шроту та бурякового жому.