В Николаевской области предупредили контрабанду зерна стоимостью 46 млн. гривен

01.08.17 15:31Сколько просмотров этой статьи68Сколько комментариев этой статьи0

В рамках проведения операции «Рубеж-2017» сотрудниками Главного управления ГФС в Николаевской области совместно с Генеральной прокуратурой Украины и сотрудниками Центрального аппарата Государственной фискальной службы Украины проведен обыск на территории одного из портов г. Николаева в зоне деятельности Николаевской таможни ГФС.

По словам и. о. начальника Главного управления ГФС в Николаевской области Романа Криля, в результате обыска налоговой милицией ГУ ГФС в Николаевской области выявлена и изъята сельхозпродукция (пшеница, ячмень), в количестве 11,8 тыс. тонн, на общую сумму 46 млн. гривен.

Во время проведения следственных действий установлено, что группой лиц, с целью прикрытия незаконной деятельности, зарегистрирован ряд «фиктивных» предприятий для осуществления таможенного оформления экспорта сельскохозяйственных товаров.

По данному факту зарегистрировано уголовное производство по ч. 3 ст. 212 Криминального кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах), которая предусматривает уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3-х лет, с конфискацией имущества.

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