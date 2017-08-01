Вместо обещанного Порошенко миллиарда на ремонт дорог Николаевской области планируют получить 874 миллиона

01.08.17 17:00Сколько просмотров этой статьи62Сколько комментариев этой статьи0

Из суммы более миллиарда гривен на ремонт дорог Николаевской области, которую Президент Украины озвучил во время январского визита в Николаев, планирует получить 874 млн.грн., из которых на данный момент подтверждены бюджетом чуть более 600 млн.грн.

Об этом было сказано во вторник, 1 августа, во время заседания президиума Николаевского областного совета, передает Инше ТВ.

– Задавали этот вопрос, были на коллегии, встречались со всеми, и я задавал вопрос, что мне задают этот вопрос депутаты и простые люди «О, у тебя 1,2 миллиарда на дороги». Я говорю: «Да, обещали, говорили, что дорожный фонд будет 37 миллионов, 29, а по факту имеем финансирование на все виды дорог по всей Украине порядка 14 миллиардов. Сейчас увеличивают расходы за счёт какого-то конфискованного имущества. Нам пока что оттуда перепадает около 100 миллионов. По другим доложить не могу, президенту я такой вопрос задать не могу, как и господину Гройсману и всем остальным. Новак сказал, что у него нет информации, когда будут облигации, когда будут эти деньги, — сказал начальник Службы автомобильных дорог в Николаевской области Сергей Ткаченко, добавив, что Николаевской области на дороги выделили 50 млн.грн. из конфискованных у экс-президента Виктора Януковича $1,5 млрд.

Как сообщил заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Валентин Гайдаржи, на ремонт дорог области планируется получить почти 900 млн.грн.

– Из всех источников финансирования прогнозная цифра до конца года 874 миллиона, подтверждено бюджетом на сегодня 602 миллиона, — сказал он.

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