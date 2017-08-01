Вместо обещанного Порошенко миллиарда на ремонт дорог Николаевской области планируют получить 874 миллиона

Из суммы более миллиарда гривен на ремонт дорог Николаевской области, которую Президент Украины озвучил во время январского визита в Николаев, планирует получить 874 млн.грн., из которых на данный момент подтверждены бюджетом чуть более 600 млн.грн.

Об этом было сказано во вторник, 1 августа, во время заседания президиума Николаевского областного совета, передает Инше ТВ.

– Задавали этот вопрос, были на коллегии, встречались со всеми, и я задавал вопрос, что мне задают этот вопрос депутаты и простые люди «О, у тебя 1,2 миллиарда на дороги». Я говорю: «Да, обещали, говорили, что дорожный фонд будет 37 миллионов, 29, а по факту имеем финансирование на все виды дорог по всей Украине порядка 14 миллиардов. Сейчас увеличивают расходы за счёт какого-то конфискованного имущества. Нам пока что оттуда перепадает около 100 миллионов. По другим доложить не могу, президенту я такой вопрос задать не могу, как и господину Гройсману и всем остальным. Новак сказал, что у него нет информации, когда будут облигации, когда будут эти деньги, — сказал начальник Службы автомобильных дорог в Николаевской области Сергей Ткаченко, добавив, что Николаевской области на дороги выделили 50 млн.грн. из конфискованных у экс-президента Виктора Януковича $1,5 млрд.

Как сообщил заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Валентин Гайдаржи, на ремонт дорог области планируется получить почти 900 млн.грн.

– Из всех источников финансирования прогнозная цифра до конца года 874 миллиона, подтверждено бюджетом на сегодня 602 миллиона, — сказал он.