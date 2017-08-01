Николаевцам покажут «Картину Мира», написанную 10 тысячами украинцев

01.08.17 17:20Сколько просмотров этой статьи64Сколько комментариев этой статьи0

В пятницу, 4 августа, в 18:00 в Каштановом сквере состоится всеукраинская культурно-художественная патриотическая акция «Совместное желание миллионов сердец построит счастливую страну».

Это масштабное мероприятие, инициатором которого стала 15-летняя художница из прифронтового города Покровск Донецкой области Лилия Дорошенко, является заключительным этапом всеукраинской культурно-художественной акции «За мир и счастье в Украине». Об этом сообщают Николаевские Новости.

Усилиями почти 10 тысяч патриотов была создана «Картина Мира» - огромная карта-пазл Украины, составленная из потретов улыбающихся лиц украинцев. Это коллективное произведение было признано национальным рекордом, как полотно, нарисованное масляными красками наибольшим количеством людей.

Авторами живописных улыбок от Николаевщины стали воспитанники Николаевского областного Центра научно-технического творчества учащейся молодежи.

«Картина Мира» уже отправилась в путешествие по областным центрам Украины, чтобы финишировать в День Независимости Украины в Покровске.

В центре городов встречают Карту Мира, проходят благотворительные аукционы с участием украинских художников. Собранные от реализации картин средства направляются на лечение воинов АТО.

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