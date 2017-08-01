Савченко продуктивно провів свій робочий візит у Києві

Голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко наразі знаходиться в Києві з робочим візитом. Саме там відбулась зустріч губернатора з генеральним директором держконцерну «Укроборонпром» Романом Романовим. Поповідомляє Свідок.інфо

Під час зустрічі голова ОДА винес у порядок дений проблеми Миколаївщини, зокрема повʼязані з судобудівним заводом «ім. 61 комунару».

Губернатор розповів основні недоліки підприємства та прийшов із Романовим до спільного бачення їх вирішення. На перспективу завод може бути перепрофільованим та у подальшому взяти участь у державній програмі імпортозаміщення та виконувати Держзамовлення.

Олексій Савченко високо оцінює шанси на залучення до співпраці компанії зі світовим імʼям та репутацією.

Генеральний директор «Укроборонпрому» прийняв запрошення губернатора відвідати місто та вирішити це питання у Миколаєві, скликавши нараду.

«Також обмінялися думками щодо можливості створення на території заводу ім. 61-комунара військово-промислового технопарку. Таким чином ми можемо залучити до співпраці в цьому напрямку компанії зі світовими іменами. Деталі озвучимо вже наприкінці цього тижня. З генеральним директором “Укроборонпрому” та його заступниками, які відгукнулися на моє запрошення, проведемо розширену нараду в Миколаєві», - написав Олексій Савченко.

Спільними зусиллями, впевнений очільник облдержадміністрації, підприємство отримає друге дихання.