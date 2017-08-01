Савченко продуктивно провів свій робочий візит у Києві

01.08.17 19:42Сколько просмотров этой статьи27Сколько комментариев этой статьи0

Голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко наразі знаходиться в Києві з робочим візитом. Саме там відбулась зустріч губернатора з генеральним директором держконцерну «Укроборонпром» Романом Романовим. Поповідомляє Свідок.інфо

Під час зустрічі голова ОДА винес у порядок дений проблеми Миколаївщини, зокрема повʼязані з судобудівним заводом «ім. 61 комунару».

Губернатор розповів основні недоліки підприємства та прийшов із Романовим до спільного бачення їх вирішення. На перспективу завод може бути перепрофільованим та у подальшому взяти участь у державній програмі імпортозаміщення та виконувати Держзамовлення.

Олексій Савченко високо оцінює шанси на залучення до співпраці компанії зі світовим імʼям та репутацією.

Генеральний директор «Укроборонпрому» прийняв запрошення губернатора відвідати місто та вирішити це питання у Миколаєві, скликавши нараду.

«Також обмінялися думками щодо можливості створення на території заводу ім. 61-комунара військово-промислового технопарку. Таким чином ми можемо залучити до співпраці в цьому напрямку компанії зі світовими іменами. Деталі озвучимо вже наприкінці цього тижня. З генеральним директором “Укроборонпрому” та його заступниками, які відгукнулися на моє запрошення, проведемо розширену нараду в Миколаєві», - написав Олексій Савченко.

Спільними зусиллями, впевнений очільник облдержадміністрації, підприємство отримає друге дихання.

Похожие новости

09.07.17 13:35Завод им. 61 коммунара сегодня никому не нужен, — глава Николаевской ОГА Савченко

20.04.17 11:23Митинг под Николаевской ОГА

28.03.17 15:49Алексей Савченко побывал на «Северном»

23.03.17 19:37На Николаевщине открылся завод по производству растительного масла

17.03.17 19:29Олексій Савченко ознайомився з роботою заводу «Північний» компанії "Agrofusion"

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 05.08.2017

Вторник, 01.08.2017

Закругление верхнее-левое

20:04Prozorro заощадило бюджету вже понад 19 мільярдів гривень - Гройсман

19:42Савченко продуктивно провів свій робочий візит у Києві

19:21Порошенко схвалив посилення покарання за знущання над тваринами

19:00Украина договаривается о безвизе с 14 странами

18:40В Николаевской области снова произошло ДТП: водителя госпитализировали

18:20В Николаеве синоптики обещают жару, которая может побить рекорд

18:00Топ-5 советов, как пережить жару

17:40СБУ задержала прокурора на взятке в пять тысяч долларов

17:20Николаевцам покажут «Картину Мира», написанную 10 тысячами украинцев

17:00Вместо обещанного Порошенко миллиарда на ремонт дорог Николаевской области планируют получить 874 миллиона

16:40Киев продал российские танкеры за долги

16:20Дочь экс-президента Узбекистана Каримова посадили в СИЗО

16:00Дамаск: 60 человек погибли при авиаударе коалиции

15:40Полезные свойства мёда и как правильно его употреблять

15:31В Николаевской области предупредили контрабанду зерна стоимостью 46 млн. гривен

15:10Украинцев предупредили о жаре до +37°С

15:00Киевский выпускник поступил в 10 вузов Америки

14:40В аэропорту Киева поймали курьера с кило кокаина в желудке

14:28Какой сегодня церковный праздник: 1 августа - Обретение мощей преподобного Серафима Саровского

14:13В Николаеве продолжаются сборы резервистов

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

18.07.17 20:202640

Люди, которые работают дома, на 13% продуктивнее своих офисных коллег

18.07.17 20:405290

Польша поднимает зарплаты украинским заробитчанам

18.07.17 21:002910

На главном рок-фестивале России публику "взорвала" песня украинской группы "Океан Эльзы"

19.07.17 08:012570

Загострення на Донбасі: двоє загиблих та четверо поранених бійців АТО

Самые читаемые

23.07.17 20:0011190

Политолога выгнали с эфира за отказ говорить по-украински

19.07.17 17:256970

В субботу на Намыве состоится Открытый кубок Николаевской области по пляжному футболу

29.07.17 10:356200

Результаты розыгрыша ООО «Евротранстехсервис»

22.07.17 18:006040

Умер актер, сыгравший роль главу семейства в комедии Один дома

 Дата следующего розыгрыша: 05.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама