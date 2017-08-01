Prozorro заощадило бюджету вже понад 19 мільярдів гривень - Гройсман

01.08.17 20:04Сколько просмотров этой статьи66Сколько комментариев этой статьи0

Державні закупівлі через електронну систему Prozorro з 1 серпня 2016 року заощадили 19,1 мільярди гривень бюджетних коштів за рахунок зниження цін в результаті конкуренції, повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на своїй сторінці в Facebook

ЕКОНОМІКА

Prozorro заощадило бюджету вже понад 19 мільярдів гривень - Гройсман

Сьогодні о 19:36•Уніан

Державні закупівлі через електронну систему Prozorro з 1 серпня 2016 року заощадили 19,1 мільярди гривень бюджетних коштів за рахунок зниження цін в результаті конкуренції, повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на своїй сторінці в Facebook.

"Завдяки Prozorro за рік нам вдалося заощадити 19,1 мільярда гривень державних коштів. Це дуже високий показник, який, однак, має потенціал до зростання", - зазначив прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, кількість державних закупівель в електронній системі Prozorro з моменту вступу в силу норми про її обов'язкове застосування для всіх надпорогових закупівель 1 серпня 2016 року зросла у 5,5 рази - до 991,5 тисячі, а сума торгів зросла майже в 10 разів - до 725 мільярдів гривень.

Мінекономрозвитку планує у 2017 році досягти економії бюджетних коштів завдяки використанню системи електронних держзакупівель Prozorro в 50 мільярдів гривень.

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