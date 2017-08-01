ЗМІ з’ясували, де і як визнають українські дипломи у світі

01.08.17 20:21Сколько просмотров этой статьи65Сколько комментариев этой статьи0

Україна має домовленості про підтвердження дипломів з більшістю країн світу, однак нашим фахівцям доводиться доучуватися за кордоном і підтверджувати свої навички і знання.

Українські дипломи підтверджують у країнах ЄС і США. Це гарантують Гаазька і Лісабонська конвенції. Крім того, Україна приєдналася до Болонської системи, яка призводить до одного стандарту освіти на європейському просторі. Це повинно полегшити визнання диплома українського вузу, - повідомляє Сегодня.

Також Україна підписала міжурядові угоди про взаємне визнання документів про освіту з 20 країнами. Серед них країни СНД, Словаччина, Угорщина, Польща, Перу, Монголія, Лівія, Естонія, Грузія, Екваторіальна Гвінея, Болгарія і В'єтнам. З Францією підписано угоду про взаємне визнання наукових ступенів і звань. У більшості країн СНД український диплом вважається рівнозначним національному. В інших визнаються, якщо зміст освіти однаковий. Але потрібно підтвердити, що диплом не підроблений. Для цього в Національному інформаційному центрі академічної мобільності потрібно отримати апостиль.

У той же час, незважаючи на міжнародні домовленості, український диплом можуть підтвердити, але він не буде давати права на роботу або отримання подальшої освіти. Це пов'язано з різними вимогами до освіти, пояснює заступник директора Національного інформаційного центру академічної мобільності Наталя Науменко.

"У кожній країні є органи, що займаються підтвердженням дипломів, і свої правила. Є загальні принципи, які викладені в Конвенції про визнання диплома про вищу освіту на європейському просторі. Але це не у всіх країнах світу. Навіть в тих країнах, які підписали угоду, існують свої особливості і своя практика", – розповіла Наталя Науменко.

Одним із способів легалізувати диплом за кордоном може стати наявність в університету закордонних вузів-партнерів, з якими є спільні програми обміну та подвійного диплома. Це дозволяє повчитися за кордоном і разом з українським отримати диплом іноземного вузу. Для отримання другого диплома потрібно буде на семестр або на рік поїхати з обміну в іншу країну безкоштовно навчатися за своєю спеціальністю. Програми подвійних дипломів створюються для бакалаврів і магістрів. Залежно від домовленостей між вузами вони можуть бути як платними, так і безкоштовними.

Чому підтвердження диплома недостатньо

Підтвердити диплом в країнах ЄС – проблемно, зазначає член Національної команди експертів з реформування вищої освіти Володимир Бахрушин. Студенти помилково думають, що диплом про освіту означає і отримання професії, говорить він. Однак в країнах ЄС професійну кваліфікацію потрібно довести.

"Професійну кваліфікацію потрібно підтверджувати окремо. Для цього можуть бути вимоги не тільки до кількості років навчання, змісту освіти, а й вимога здати кваліфікаційний іспит в тій країні, де хочуть отримати роботу. З цим бувають проблеми, вони пов'язані з нашою старою моделлю освіти і стандартами, які діяли до недавнього часу. Ці стандарти задавали перелік назв дисциплін, кількість годин, але європейська модель вимагає не назви дисципліни, а змісту: чого навчилися студенти, що вони розум ють робити. Через це виникає неузгодженість між українським дипломом і європейськими вимогами. Ще питання в якості освіти за деякими спеціальностями. Буває, що одна і та ж країна може визнавати нашу освіту з математики і не визнавати за певними іншими спеціальностями", – відзначає експерт.

За словами Бахрушина, проблеми з українськими дипломами також виникають через незавершений перехід до Болонської системи в Україні. У 2008 році Україна стала повноправним членом Європейського реєстру забезпечення якості вищої освіти разом з 18 країнами – членами Болонського процесу.

"Не можна сказати, що перехід до Болонської системи завершився. Введення трьох циклів вищої освіти – бакалавр, магістр і доктор філософії – проводиться тільки в цьому році. Через кілька років, коли закінчать навчання ті, хто вступав за старими спеціальностями, цей перехід закінчиться. В Україні вже створена національна рамка кваліфікацій, яка в цілому відповідає європейським рамкам. Зараз йде робота по стандартам вищої освіти, яка повинна імплементувати цю рамку в розрізі конкретних спеціальностей. Другий напрямок – це професійні кваліфікації, його створення передбачено законопроектом про освіту, який знаходиться на розгляді Верховної Ради", – додає Бахрушин.

Основна причина, з якої українці звертаються за легалізацією українського диплома, – продовження навчання за кордоном, відзначають в компанії "Апостиль", яка займається легалізацією українських документів. Також часто подають документи на легалізацію медики і педагоги, іноді фахівці з точних наук.

Зазначимо, на думку експертів, вибір українських абітурієнтів абсолютно не відповідає запитам ринку праці.

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