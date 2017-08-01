«Туда можно переселять Зоопарк». Депутаты всерьез решили заняться санитарной очисткой парка «Победа»

После резонансного изнасилования девочки неподалеку понтонного моста в парке "Победы" депутаты обеспокоились состоянием парка "Победы".

Этот вопрос на заседании депутатской комиссии Николаевского городского совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, коммунальной собственности и и благоустройства поднял депутат Алексей Лепишев. Он сообщил, что некоторые территории парка заросли настолько, что невозможно пройти. Все это время на проблему никто не обращал внимания. И лишь после резонансного случая, 1 августа комунальщики начали выкашивать траву и растительность. Тем не менее, в парке достаточно много запущенных мест, - акцентировал внимание Алексей Лепишев и обратился к вице-мэру Мкртичу Мкртчану с просьбой поспособствовать началу благоустройства парка.

А.Л.: Давайте работать в этом направлении и предупреждать. Полиция будет работать само собой. Там выросли заросли - непролазные пути.

Директор департамента ЖКХ Андрей Палько сообщил, что работы по санитарной очистке парка уже ведутся и вопрос не заставит себя ждать.

Алексей Лепишев в свою очередь заметил, что этим надо было заниматься не сейчас, а намного раньше.

А.Л.: Сегодня я видел косарей, которые ходили возле забора. А мы говорим внутри. С теми деньгами которые вам выделяются город нужно зализать.