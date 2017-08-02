Южноукраинский реабилитационный центр приглашает детей для оздоровления

02.08.17 08:34Сколько просмотров этой статьи58Сколько комментариев этой статьи0

С 1 сентября текущего года отделения социальной реабилитации детей-инвалидов «Территориальный центр социального обслуживания Южноукраинска» приглашает детей с особенными потребностями и детей в возрасте до двух лет, которые принадлежат к группе риска получения инвалидности. Сообщает инвак.инфо

В отделении работают опытные специалисты, а именно: учитель-реабилитолог, учитель-логопед, практический психолог, специалист по физической реабилитации, которые оказывают услуги бесплатно.

"Команда специалистов проводит психолого-логопедичну диагностику, групповые и индивидуальные педагогические коррекционно-развивающие занятия, занятия по лечебной физкультуре, сенсорной интеграции, логопедии, социально-бытовой, пространственной ориентации, развитии коммуникативной деятельности, проявляют свое беспокойство и чуткость", — отмечается в сообщении.

Просторные кабинеты отделения оснащены удобной мебелью и современным оборудованием (разнообразными тренажерами для развития силы и координации движений, постепенной вертикализации тела и усовершенствования ходьбы больного ребенка).

Вместе с реабилитационными мероприятиями в отделении большое внимание уделяется проведению праздников, выставок творческих работ воспитанников, организации экскурсий и многое другое.

Обеспечить физико-социальное направление реабилитации в условиях города, может лишь отделение социальной реабилитации детей-инвалидов, поскольку других реабилитационных учреждений в городе нет. Поэтому, центр приглашает к сотрудничеству родителей и детей соответствующей категории, сообщает официальный сайт.

За дополнительной информации обращайтесь в КУ «Территориальный центр социального обслуживания (предоставление социальных услуг) Южноукраинска» по адресу: б-р Цветочний, 4, каб. №4, тел. 5-44-54.

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