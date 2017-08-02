Курс валют на 2 августа На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 25,85 грн / долл., Передает УНН со ссылкой на Курс Денег. Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 2 августа установлены на таком уровне: 25,857073 грн за доллар; 30,542375 грн за евро; 0,432060 грн за российский рубль; 34,148451 грн за фунт стерлинг. По сравнению с 1 августа ситуация с курсом валют следующая: курс доллара вырос, курс евро также поднялся, российский рубль вырос, стоимость фунта стерлинга также стала больше, но эти изменения не значительны Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама