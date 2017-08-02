Погода во второй день августа в Украине не изменится - жарко до +36 и сухо

Сегодня, 2 августа, в Украине сохранится жаркая погода без осадков, до +32...+34. Об этом свидетельствуют данные Укргидромета .

Так, на западе страны без осадков. Днем +33...+36. В Закарпатской области до +36. Это самая высокая дневная температура на сегодня по всей Украине.

На севере также сегодня солнечно с дневной температурой до +31...+34.

В центре также ясная погода. Днем +32...+34.

На востоке - все так же жарко и без осадков - синоптики обещают до +33.

На юге продолжение знойной жары с температурой днем до +33...+36.

В Киеве до +32... +34.

До 6 августа синоптики обещают в Киеве жаркую погоду до +32...+36 . При этом два из пяти ресурсов на этой неделе обещают грозы с четверга. Остальные - семь дней солнечной погоды.

В целом, погода в августе порадует украинцев как жаркими солнечными днями, так и предосенней прохладной. По долгосрочным прогнозам погоды на август 2017 года, первые числа месяца будут знойными , на территории нашей страны воздух прогреется до +30…+33.