19.07.17 13:032800
Погода во второй день августа в Украине не изменится - жарко до +36 и сухо
|02.08.17 09:59
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Сегодня, 2 августа, в Украине сохранится жаркая погода без осадков, до +32...+34. Об этом свидетельствуют данные Укргидромета .
Сегодня, 2 августа, в Украине сохранится жаркая погода без осадков, до +32...+34. Об этом свидетельствуют данные Укргидромета .
Так, на западе страны без осадков. Днем +33...+36. В Закарпатской области до +36. Это самая высокая дневная температура на сегодня по всей Украине.
На севере также сегодня солнечно с дневной температурой до +31...+34.
В центре также ясная погода. Днем +32...+34.
На востоке - все так же жарко и без осадков - синоптики обещают до +33.
На юге продолжение знойной жары с температурой днем до +33...+36.
В Киеве до +32... +34.
До 6 августа синоптики обещают в Киеве жаркую погоду до +32...+36 . При этом два из пяти ресурсов на этой неделе обещают грозы с четверга. Остальные - семь дней солнечной погоды.
В целом, погода в августе порадует украинцев как жаркими солнечными днями, так и предосенней прохладной. По долгосрочным прогнозам погоды на август 2017 года, первые числа месяца будут знойными , на территории нашей страны воздух прогреется до +30…+33.