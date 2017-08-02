Погода во второй день августа в Украине не изменится - жарко до +36 и сухо

02.08.17 09:59Сколько просмотров этой статьи55Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня, 2 августа, в Украине сохранится жаркая погода без осадков, до +32...+34. Об этом свидетельствуют данные Укргидромета .

Так, на западе страны без осадков. Днем +33...+36. В Закарпатской области до +36. Это самая высокая дневная температура на сегодня по всей Украине.

На севере также сегодня солнечно с дневной температурой до +31...+34.

В центре также ясная погода. Днем +32...+34.

На востоке - все так же жарко и без осадков - синоптики обещают до +33.

На юге продолжение знойной жары с температурой днем до +33...+36.

В Киеве до +32... +34.

До 6 августа синоптики обещают в Киеве жаркую погоду до +32...+36 . При этом два из пяти ресурсов на этой неделе обещают грозы с четверга. Остальные - семь дней солнечной погоды.

В целом, погода в августе порадует украинцев как жаркими солнечными днями, так и предосенней прохладной. По долгосрочным прогнозам погоды на август 2017 года, первые числа месяца будут знойными , на территории нашей страны воздух прогреется до +30…+33.

Похожие новости

01.08.17 18:00Топ-5 советов, как пережить жару

17.07.17 13:00В Украину возвращается жара

29.05.17 11:00С 1 июня при температуре выше 28°C грузовики смогут ездить по Николаеву только ночью

31.03.17 16:49Погода на выходные: без осадков, температура до 24 градусов тепла

02.08.11 09:36В Украине аномальной жары в первую декаду августа не будет

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 05.08.2017

Среда, 02.08.2017

Закругление верхнее-левое

12:34Самые пьющие в Германии - пенсионеры

12:05Вірус Коксакі після курортів Туреччини може поширитися в Україні - лікар

11:45На Київщині відбудеться феєрія повітряних куль

11:28Маршрутчики опять показывают неуважение к АТОшникам

11:00Сегодня вступил в силу закон об обязательной установке счетчиков отопления и воды

10:44Мінфін позичив на внутрішньому ринку півмільярда гривень

10:26Суд вернул "Межигорье" Януковича в собственность государства

10:11Долг горожан перед "Николаевтеплоэнерго" составил 68 миллионов гривен

09:59Погода во второй день августа в Украине не изменится - жарко до +36 и сухо

09:39Сегодня день десантника

09:19Состоится акция, созданная художницей из прифронтовой зоны

09:08Коллапс Пенсионного фонда: названы серьезные последствия законопроекта №6489

08:49Курс валют на 2 августа

08:34Южноукраинский реабилитационный центр приглашает детей для оздоровления

08:19Стало известно, во сколько избирателям обойдутся выборы Рады и президента

08:02Доба в АТО: бойовики 34 рази порушили перемир'я, один військовий загинув від кулі снайпера

 01.08

20:59«Туда можно переселять Зоопарк». Депутаты всерьез решили заняться санитарной очисткой парка «Победа»

20:21ЗМІ з’ясували, де і як визнають українські дипломи у світі

20:04Prozorro заощадило бюджету вже понад 19 мільярдів гривень - Гройсман

19:42Савченко продуктивно провів свій робочий візит у Києві

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

19.07.17 13:032800

Порошенко выступил на фоне баннера с ошибкой

19.07.17 13:154040

Две головы, три ноги: в США успешно разделили уникальных сиамских близнецов

19.07.17 13:302890

Санкции заставили «Газпром» форсировать строительство газопровода в обход Украины — СМИ

19.07.17 13:455100

10 невероятных фактов о жизни в Антарктиде

Самые читаемые

23.07.17 20:0011340

Политолога выгнали с эфира за отказ говорить по-украински

19.07.17 17:257050

В субботу на Намыве состоится Открытый кубок Николаевской области по пляжному футболу

29.07.17 10:356450

Результаты розыгрыша ООО «Евротранстехсервис»

22.07.17 18:006230

Умер актер, сыгравший роль главу семейства в комедии Один дома

 Дата следующего розыгрыша: 05.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама