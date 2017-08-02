19.07.17 13:032800
Долг горожан перед "Николаевтеплоэнерго" составил 68 миллионов гривен
|02.08.17 10:11
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Жители Николаевы должны областному коммунальному предприятию «Николаевоблтеплоэнерго» 68 миллионов гривен за услуги телпоснабжения. Информирует Шиповник
Жители Николаевы должны областному коммунальному предприятию «Николаевоблтеплоэнерго» 68 миллионов гривен за услуги телпоснабжения. Информирует Шиповник
Об этом пресс-тура по котельным предприятия рассказал руководитель ОКП Николай Логвинов.
"Все долги предприятия – это долги жителей города Николаева. По состоянию на прошлую неделю население должно было 68 миллионов. Это долги жителей города Николаева.
По словам директора, долги предприятия увеличились из-за того, что увеличился тариф:
"Тариф увеличился в 2,5 раза, то есть долги населения увеличились. Да, мы в этом году собираем денег больше, чем в прошлом году. По сравнению с июлем прошлого года мы собрали в 2,5 раза больше денег. У нас работают группы по возврату проблемных задолженностей. Они общаются с жителями, объясняют возможности. Мотивации другой у нас не может быть. 90 процентов из тех денег, которые поступают к нам на счет, уходят за газ. У нас остается 10 процентов – это зарплаты, налоги, пенни, штрафы и ремонтные работы, – сказал Николай Логвинов.