Долг горожан перед "Николаевтеплоэнерго" составил 68 миллионов гривен

Жители Николаевы должны областному коммунальному предприятию «Николаевоблтеплоэнерго» 68 миллионов гривен за услуги телпоснабжения. Информирует Шиповник

Об этом пресс-тура по котельным предприятия рассказал руководитель ОКП Николай Логвинов.

"Все долги предприятия – это долги жителей города Николаева. По состоянию на прошлую неделю население должно было 68 миллионов. Это долги жителей города Николаева.

По словам директора, долги предприятия увеличились из-за того, что увеличился тариф:

"Тариф увеличился в 2,5 раза, то есть долги населения увеличились. Да, мы в этом году собираем денег больше, чем в прошлом году. По сравнению с июлем прошлого года мы собрали в 2,5 раза больше денег. У нас работают группы по возврату проблемных задолженностей. Они общаются с жителями, объясняют возможности. Мотивации другой у нас не может быть. 90 процентов из тех денег, которые поступают к нам на счет, уходят за газ. У нас остается 10 процентов – это зарплаты, налоги, пенни, штрафы и ремонтные работы, – сказал Николай Логвинов.