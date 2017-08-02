Суд вернул "Межигорье" Януковича в собственность государства

Киевский апелляционный хозяйственный суд по представлению прокуратуры Киева 1 августа принял решение о признании недействительными договоров, по которым правительственная резиденция "Межигорье" вышла в 2007 году из государственной собственности.

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в своем Facebook.

"Следующий шаг - судебное решение об ответственности Януковича, Ставицкого и других за незаконную сделку диктатора", - подчеркнул генпрокурор.