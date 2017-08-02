19.07.17 13:032800
Суд вернул "Межигорье" Януковича в собственность государства
|02.08.17 10:26
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Киевский апелляционный хозяйственный суд по представлению прокуратуры Киева 1 августа принял решение о признании недействительными договоров, по которым правительственная резиденция "Межигорье" вышла в 2007 году из государственной собственности.
Киевский апелляционный хозяйственный суд по представлению прокуратуры Киева 1 августа принял решение о признании недействительными договоров, по которым правительственная резиденция "Межигорье" вышла в 2007 году из государственной собственности.
Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в своем Facebook.
"Следующий шаг - судебное решение об ответственности Януковича, Ставицкого и других за незаконную сделку диктатора", - подчеркнул генпрокурор.