Суд вернул "Межигорье" Януковича в собственность государства

02.08.17 10:26Сколько просмотров этой статьи51Сколько комментариев этой статьи0

Киевский апелляционный хозяйственный суд по представлению прокуратуры Киева 1 августа принял решение о признании недействительными договоров, по которым правительственная резиденция "Межигорье" вышла в 2007 году из государственной собственности.

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в своем Facebook.

"Следующий шаг - судебное решение об ответственности Януковича, Ставицкого и других за незаконную сделку диктатора", - подчеркнул генпрокурор.

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