Мінфін позичив на внутрішньому ринку півмільярда гривень

Міністерство фінансів України на плановому щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 483,926 мільйона гривень.

Як повідомляється на сайті міністерства, в тому числі 141,3 мільйона гривень залучено в результаті продажу гривневих облігацій терміном обігу 6 місяців із середньозваженою дохідністю 13,85% річних, 102,8 мільйона гривень – облігацій терміном обігу 1 рік з прибутковістю 14,4% річних, 99,7 мільйона гривень – облігацій терміном обігу 2 роки з прибутковістю 14,3% річних, 140 мільйонів гривень – облігацій терміном обігу 3 роки з прибутковістю 14,54% річних.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів планує в третьому кварталі 2017 року провести 13 аукціонів з розміщення ОВДП, в тому числі 1 аукціон з розміщенням валютних паперів терміном обігу 3 роки 25 липня.