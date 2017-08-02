19.07.17 18:262960
В День ВДВ николаевцы почтили память погибших десантников
|02.08.17 13:29
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Сегодня в Украине празднуют День высокомобильных десантных войск.
Сегодня в Украине празднуют День высокомобильных десантных войск.
В этот день николаевцы вместе с чиновниками посетили 79 Николаевскую отдельную десантно-штурмовую бригаду, чтобы почтить память воинов-десантников, отдавших жизнь за Родину.
Как проинформировали в отделе информационного обеспечения Николаевского горсовета, собравшиеся возложили цветы к памятнику погибшим в АТО десантникам, который установлен на территории этой воинской части.