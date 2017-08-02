В День ВДВ николаевцы почтили память погибших десантников

Сегодня в Украине празднуют День высокомобильных десантных войск.

В этот день николаевцы вместе с чиновниками посетили 79 Николаевскую отдельную десантно-штурмовую бригаду, чтобы почтить память воинов-десантников, отдавших жизнь за Родину.

Как проинформировали в отделе информационного обеспечения Николаевского горсовета, собравшиеся возложили цветы к памятнику погибшим в АТО десантникам, который установлен на территории этой воинской части.