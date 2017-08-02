В Украине десять проблемных банков – фонд гарантирования вкладов

Банки не выполнили поставленное НБУ условие наращивания уставного капитала.

Десять украинских банков не справились с поставленной Нацбанком задачей нарастить свой уставный капитал до 200 млн грн до 11 июля текущего года. Об этом в интервью Минфину заявила заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Светлана Рекрут.

В то же время она не стала называть, какие именно банки не увеличили уставный капитал. "Сегодня есть ряд банков со статусом проблемности. Их около десяти. Названия мы разглашать не можем", - отметила Рекрут.

Согласно требованиям НБУ, банки, не выполнившие условие докапитализации, будут вынуждены либо уйти с рынка, либо объединяться с другими.

Как сообщалось, в начале года Нацбанк заявлял о пяти проблемных банков. После банкротства банков Порто и банка Вектор их количество сократилось до трех.